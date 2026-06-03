Javier Tebas: "Quien no implante Inteligencia Artificial se va a quedar atrás"

Archivo - Javier Tebas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que quien "no implante la Inteligencia Artificial se va a quedar atrás", y desveló que, como parte de su desarrollo, en el fútbol español se usará la próxima temporada para evaluar y designar a los árbitros, al tiempo que repasó cómo hacer "crecer" el valor de marca.

"Nosotros somos muy de IA desde hace tiempo. Quien no implante Inteligencia Artificial se va a quedar atrás, no va a ser eficaz, las Ligas, las Federaciones, en todo lo vertical que puedan tener, proyectos audiovisuales, formas de retransmitir los partidos, trato con los aficionados, juegos. Las herramientas van a facilitar a adoptar la IA a las instituciones, y a tomar decisiones, a ser competitivo", dijo como ponente del World Football Summit de México.

Tebas participó este miércoles en esta edición de WFS bajó el lema: 'Entender para crecer: LATAM, Inteligencia Artificial y defensa del valor del fútbol', y repasó los desafíos de este deporte para crecer, así como los peligros, como la piratería. "Es un elemento estratégico clave. Mas del 50% de mi día lo decido a la lucha contra la piratería. Es un riesgo evidente para nuestros socios, un competidor que da gratis tu producto", afirmó.

"Tenemos tecnología. Somos el único país que bloqueamos en directo las IP piratas, también aplicaciones. En España llevamos desde 2024 haciendo este bloqueo y hemos reducido el consumo pirata en un 60%, que ha incrementado nuestro valor en 10%, son 130 millones de euros", añadió, destacando la expansión de este sistema a otros países como, desde este mismo jueves, Irak.

"Hay mucho valor que se está escapando ahí", insistió. El presidente de la patronal recordó que "crear valor" es apostar por las ligas. "Lo primero son las Ligas. Es la esencia del fútbol. Tenemos que crear valor con ello. Nosotros lo hemos hecho. Hemos creado valor porque la competición es clave para que esos clubes y jugadores que no van al Mundial sigan siendo grandes", dijo.

Por otro lado, Tebas fue preguntado por el conflicto con los árbitros, y ahí desveló también el futuro uso de la IA. "Es un tema delicado. Hay que ir a la raíz del problema. Hay un proceso de selección muy subjetivo, y pasa lo que pasa. Estamos trabajando en un proyecto de IA con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), en dos aspectos, para la próxima temporada", apuntó.

"Los evaluadores de los árbitros, que van a todos los partidos a puntuar, una parte importante, 45%, se va a hacer con IA, con el histórico de las actas de 11.000 partidos que tenemos. Va a ser posible evaluar mejor a los árbitros de una manera objetiva. Luego, el tema de la selección para cada partido, también vamos a tener IA, para que el CTA tenga que decidir entre tres que le da la IA, que no es subjetiva ni está sometida a sesgos", explicó.

Además, Tebas recordó que también sube "el valor" de la LaLiga, en este caso, jugar un partido fuera de sus fronteras, como intentó esta temporada con el Villarreal-FC Barcelona en Miami, y seguirá "intentando". "Es crear valor. Las grandes ligas crean valor llevando partidos de la NFL, la NBA fuera. Supone que se hable mucho de la competición. Nos sirve a nosotros y es una señal de respeto a todos los aficionados que tenemos", afirmó.

"No puede ser que pensemos que los aficionados que tenemos fuera de España solo sirven para pagar la suscripción de pago. Hay que darles estas oportunidades. No estamos inventando nada, casi todas las grandes ligas lo están haciendo. Es un partido, no sé para qué tienen que montar tanto lío", añadió.

Además, el presidente de LaLiga habló del sistema de 'fair play' financiero. "Nuestra situación se debía a una deuda de 1.000 millones. Había que poner coto, fue uno de los motivos de mi llegada a la presidencia. Era una vergüenza. Hubo que convencer a los clubes, se ganó por un voto, pero establecimos unas normas", dijo.

"Establecemos cuánto se puede gastar un club, no los sancionamos después, hay que evitar que pueda hacer esas trampas. Una competición sostenible es la que permite crear marca y crecer", añadió, antes de señalar a otro peligro. Tebas calificó de "malísimo" para el fútbol un Mundial con 48 selecciones y creciendo.

"No puede ser, devalúa el Mundial. No es bueno porque las competiciones domésticas estamos sufriendo mucho con los calendarios. Estamos construyendo un fútbol en base a 20-30 grandes clubes y 300 jugadores, que son los que juegan el Mundial y el Mundial de Clubes. La industria es mucho más. Todo esto destruye la parte de abajo, las ligas domésticas. Queda muy guay el Mundial de Clubes, hacen todo pensando en el corto plazo, sin ver bien los efectos. Es de un egocentrismo increíble", terminó.