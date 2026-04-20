Javier Tebas: "Voy a intentar que se pongan medidas por los pitos al himno, no es libertad de expresión"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha condenado este lunes los pitos al himno de España durante la celebración de la final de la Copa del Rey y ha apuntado que desde su posición de vicepresidente de la RFEF va a intentar que "se ponga medidas" ya que "no" los considera "libertad de expresión" y cree que si no se pone ningún remedio seguirá siendo un problema recurrente cada vez que la final la dispute un equipo de País Vasco o Cataluña.

"Hay que condenar cuando se pita un himno nacional en cualquier estadio, más aún si es el de nuestro país. Voy a intentar, como vicepresidente de RFEF, que se pongan medidas para que esto no vuelva a ocurrir. No es libertad de expresión. Desde hace años denunciamos gritos como 'puta España' o 'puta Cataluña' y ya son casi insignificantes. Hay que tomar alguna medida porque sino siempre que haya un equipo de País Vasco o Cataluña va a haber este problema", afirmó el presidente de LaLiga en el seminario organizado por CESEDEN y LaLiga 'Geopolítica y Deporte'.

En su intervención en la mesa 'Deporte y geopolítica', Tebas señaló que deporte y política "ya no son dos mundos separados" y que están "conectados cada vez más". "España tiene mucho que decir aquí. Tenemos una industria del deporte potente. Tenemos instituciones competitivas, y tenemos capacidad de hacer muy bien las cosas para sumergirnos en la naturaleza de este ámbito. Pero para esto hay que tomarse las cosas en serio", transmitió.

El máximo mandatario del fútbol profesional en España subrayó que el fútbol se ha visto siempre como "un negocio y un espectáculo", pero también es "diplomacia deportiva" que puede "abrir puertas". "Hay sitios donde el primer paso lo da el deporte, y lo he visto muchas veces. Lo vemos cuando un país utiliza un gran evento deportivo para conectarse al mundo o cuando una competición se convierte en una plataforma global de imagen", recalcó.

También habló de la "internacionalización" del deporte, y que no consiste simplemente en "representar los partidos que jugamos en España o en jugar partidos amistosos fuera". "Esa ha sido una visión de muy corto plazo y de poca vista. Internacionalizarse hoy significa entender países, entender regulaciones, relacionarse con instituciones, proteger derechos o combatir la piratería, y sabemos que es el entorno donde los deportes forman de algo mucho más amplio", dijo.

"Ahora la industria del deportes es diferente y los intereses le dan otra dimensión geopolítica diferente. El Rey habló de la defensa de la protección de la propiedad intelectual en todos los eventos que estuvimos en la visita a China porque es un problema del fútbol español", recordó el directivo nacido en San José.

En cuanto al impacto del fútbol profesional, Tebas explicó que destina cada "55 millones de euros para el deporte español", entre otras cosas para "pagar la Seguridad Social de los deportistas españoles y el plan ADO". "Lo hacemos porque tenemos la obligación de ayudar a que nuestro deporte esté lo mejor posible", expresó.

En cuanto a ejemplo de como el deporte, pese a su éxito, puede repercutir de manera negativa a la "reputación y prestigio" de un país recordó el episodio del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la final del Mundial de fútbol femenino. "Puedes ganar muchos títulos, pero si los gobernantes no están a la altura, la reputación de toda la industria se puede caer. Los que dirigimos el deporte tenemos que ser muy conscientes de que tenemos mucha responsabilidad. Estas cosas son casi igual de importantes que ganar títulos", agregó.

"En la Premier no invierten, derrochan. La Liga española y la Bundesliga son las dos grandes ligas que menos dinero han perdido en 2025. Prefiero estar como estamos. En los últimos 10 años hemos ganado el 60% de los títulos europeos. No es sólo la capacidad económica, sino también de futuro", analizó el momento económico que vive LaLiga.

En cuanto al calendario, el presidente de LaLiga denunció que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha conseguido "comprometer todo". "Ojalá Infantino tenga diplomacia deportiva y nos pregunte estas cosas", dijo sobre la posibilidad de cambiar el papel del fútbol en futuros Juegos Olímpicos. "Para mí los JJOO están bien como están. Un cambio de fechas toca a todo. A Infantino le falta diplomacia no solo por esto, sino por muchas cosas", zanjó.

Siguiendo con el universo olímpico, manifestó que la participación en los JJOO "no se puede medir todo por medallas", sino por los "finalistas o deportistas han competido" porque esa es la verdadera "salud de tu deporte". "Puedes tener muchas medallas y que tu deporte sea un desastre. Esperemos que el fútbol siga obteniendo medallas con la configuración antigua", añadió.

Por último, explico que el llevar un partido a Estados Unidos no era por "un tema económico", sino para "exportar la marca" y "respetar a los muchos aficionados" del fútbol español que hay allí. "Sí estamos dispuestos a llevar un partido de LaLiga a Marruecos, China o Arabia Saudí. Da unas posibilidades inauditas al mundo empresarial. La Superliga era cambiar el modelo de industria del fútbol, llevar un partido no es cambiar el ecosistema", concluyó.