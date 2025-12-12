Javier Tebas: "Xabi Alonso tiene 'ADN Real Madrid', está perfectamente preparado"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the ISDE Sports Convention 2025 celebrated at Centro Cultural Galileo on June 06, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió que lo que le está sucediendo al Real Madrid es una "película" que ha visto "muchas veces" y que saldrá seguramente hacia delante bajo la tutela de Xabi Alonso, el cual "está perfectamente preparado" y tiene el "ADN" de conjunto madridista.

"Esta película la he visto muchas veces y yo creo que el Real Madrid es un equipo que remonta las circunstancias y que Xabi Alonso tiene 'ADN Real Madrid', creo que saldrán adelante todos, Xabi Alonso, los jugadores, el Real Madrid, porque tienen ese ADN que les han enseñado desde pequeños y a Xabi Alonso desde la casa", expresó Tebas este viernes a los medios antes de participar en unas jornadas contra la violencia en el deporte.

Preguntado por las palabras de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, recomendando al tolosarra que "mee con la suya", el dirigente cree que se refería a que "siga siendo él mismo". "Desde luego, Xabi ha triunfado en una competición como la Bundesliga, con el nivel de jugadores que tenía y con los que también tenía que enfrentarse, así que está preparado perfectamente para llevar esto adelante", apuntó.

Por otro lado, no quiso "profundizar hasta un poco más adelante" sobre la apertura de expediente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por haber revelado supuestamente datos financieros del FC Barcelona. "En mi opinión no se tiene ninguna razón para que se me eleve una denuncia al TAD. Es un tema que está en el TAD y estamos en unas fases, así que quiero esperar un poco más a tener todo presentado, todos los escritos, porque aquí no se da pistas a nadie, y menos al enemigo", advirtió.

"Los hechos que se juzgan es una nota de prensa que se publicó el 2 de abril del 2025, violando la confidencialidad de los datos que el FC Barcelona había dado, y a partir de ahí, en mi opinión, hay muchas cuestiones que no se saben, y prefiero que eso quede en el expediente y en su momento se sabrá", añadió.

El mandatario realizó estas declaraciones antes de participar en la jornada 'La Fuerza de Todos contra el Odio', organizada por LaLiga, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación de la Comisión Europea en España

"Para nosotros es un deber y una obligación liderar también la campaña de la lucha contra el odio en el ámbito en particular del deporte y más en particular en el fútbol, con todo lo que podemos aportar y por lo que podemos evitar dentro de nuestro deporte", advirtió.

Tebas recordó que este año han inaugurado la Oficina de Delitos de Odio para acompañar a jugadores que se sientan "víctimas" como podría ser el caso de Ronald Araujo, que ha decidido parar por problemas de salud mental tras las críticas recibidas tras su partido ante el Chelsea FC inglés. "Saben que pueden denunciar porque, además, es un delito perseguible de oficio, pero tiene que ser la víctima la que denuncie", remarcó.

"Nosotros, desde ese momento, acompañamos al jugador y ahora, de acuerdo con el Colegio de Psicólogos Nacional, también estamos si necesitan ayuda psicológica, ayudando para acompañarle a situaciones porque no es fácil. Son humanos, unos lo llevan mejor, otros peor y otros no le dan la importancia que a lo mejor requiere, pero cada caso lo analizamos", sentenció al respecto.

Un compañero del uruguayo, Lamine Yamal es el jugador que más ataques recibe de odio en redes sociales según un informe reciente del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y desde LaLiga seguirán "trabajando para que se convierta en el que no tiene ningún ataque en redes sociales".

"Normalmente, hay que pensar que los jugadores, primero, cuando son buenos y destacan en ciertas cuestiones, son los más atacados. Vinícius lideró una campaña y suele ser más atacado, y si no fuese tan bueno y no fuese tan líder, seguramente no lo sería. Partiendo de eso, tenemos que ser conscientes de que hay que evitar cualquier ataque a cualquier jugador, tenemos que estar más con ellos, intentando que se elimine lo máximo posible, por no decir todo, cualquier insulto o agresión de odio que pueda recibir el jugador", aseveró.