Jean Montero, elegido en el 'Mejor Quinteto' de la Euroliga

Archivo - Jean Montero of Valencia Basket and Andres Feliz of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El base dominicano del Valencia Basket, Jean Montero, está entre los cinco componentes del 'Mejor Quinteto' de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, elegidos mediante una votación conjunta de entrenadores (35 por ciento), capitanes (35), medios de comunicación (20) y aficionados (10).

Junto a Montero, elegido ya 'Estrella Ascendente' de la primera fase de la máxima competición, forma este quinteto junto a estrellas ya consagradas de la Euroliga como el ala-pívot Alexander Vezenkov y el pívot Nikola Milutinov (Olympiacos), el alero Elijah Bryan (Hapoel Tel Aviv) y el base Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas).

Estos cuatro jugadores que acompañan al dominicano han sido los cuatro mejor valorados de la Fase Regular, liderados por el búlgaro (23.1), también máximo anotador (19.4 puntos), y seguido por el estadounidense (20.6), el serbio (20.1) y el francés (19.5). Montero ha sido el undécimo en esta clasificación con 16.4 de valoración.