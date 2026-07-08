Jean Montero ficha por el Olympiacos griego hasta 2029

Archivo - Jean Montero of Valencia Basket looks on during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base dominicano Jean Montero jugará las tres próximas temporadas en el Olympiacos griego, después de que el conjunto de El Pireo anunciara este miércoles su incorporación apenas unos días después de desvincularse del Valencia Basket tras el pago de su cláusula de rescisión.

El internacional dominicano, de 22 años, inicia así una nueva etapa en uno de los grandes aspirantes a la Euroliga tras dos campañas en el Valencia Basket, donde fue una de las piezas fundamentales del histórico doblete formado por la Liga Endesa 2025-26 y la Supercopa Endesa 2025.

Montero llegó al conjunto 'taronja' en el verano de 2024 procedente del MoraBanc Andorra y cerró su etapa en Valencia después de 131 partidos oficiales. En la última temporada promedió 14,4 puntos, 3 rebotes y 4,8 asistencias en la Euroliga, además de 15,7 puntos, 2,9 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro en la Liga Endesa.

Su brillante campaña le permitió ser elegido en el Mejor Quinteto de la Euroliga, recibir el premio al 'Rising Star' de la máxima competición continental y ser designado MVP de las finales de la Liga Endesa, en las que lideró al Valencia Basket hacia el segundo campeonato liguero de su historia.

El Valencia Basket confirmó el pasado domingo la salida del base tras abonarse íntegramente la cláusula de rescisión contemplada en el contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2027.

Con su fichaje, el Olympiacos incorpora a uno de los jugadores más destacados del baloncesto europeo en la pasada temporada, en la que también conquistó la Liga Endesa y la Supercopa con el conjunto valenciano, para ser su punta de lanza en el juego exterior.