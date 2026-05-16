Jean Montero, MVP de los 'Playoffs' de la Euroliga

Jean Montero of Valencia Basket looks on during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El base de Valencia Basket Jean Montero ha sido nombrado este sábado MVP de los 'Playoffs' de la Euroliga 2025-26, en los que ha liderado al conjunto taronja a la Final Four tras una espectacular remontada frente al Panathinaikos (3-2).

El dominicano, de 22 años, fue el más valorado en promedio en puntos de valoración por partido (26,8), segundo en anotación (18,6 puntos por encuentro), segundo en robos (1,4) y tercero en asistencias (5,8), con un 73,1% de acierto en tiros de dos, un 42,3% en triples y un 81,5% en tiros libres. Contribuyó con el 21,5% del total de puntos del Valencia en la serie y firmó 5,8 asistencias por partido.

Esta misma temporada, Montero ya había ganado el trofeo Rising Star -Estrella Revelación- y había entrado en el Quinteto Ideal de la Euroliga. "Tenemos que mantener la misma mentalidad: no tenemos nada que perder. No mucha gente consigue llegar a la Final Four", declaró Montero a Dane Arlauckas en el podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk. "Tenemos que ir allí, disfrutar del ambiente y, sobre todo, competir. Si competimos, nos divertimos y tenemos presente que no tenemos nada que perder, creo que podemos ganar todos los partidos", indicó.

El dominicano anotó 15 puntos, capturó 4 rebotes, repartió 4 asistencias y robó un balón en la ajustada derrota por 67-68 en el primer partido, y luego sumó 21 puntos, 6 asistencias y un robo en la derrota en la prórroga (105-107) en el segundo encuentro. En el tercero, logró 16 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes y 2 robos para liderar a Valencia a una victoria por 87-91.

"Después de esa derrota en el segundo partido, sinceramente, todos seguíamos muy positivos. Porque cuando vas perdiendo 0-2 en Atenas, con la afición del Panathinaikos enloquecida, no es fácil ganar allí. Pero en el vestuario, la gente no dejaba de decir: 'Sí, podemos hacerlo'", recordó.

En el cuarto choque, Montero anotó 29 puntos, repartió 7 asistencias, capturó 7 rebotes y robó 3 balones para una valoración de 45, el más alto jamás registrado en los 'Playoffs' de la Euroliga desde que se adoptó el formato en la temporada 2004-05. El Valencia Basket ganó 86-89, igualando la serie (2-2).

"Ganamos el tercer partido y recuerdo haberles dicho a los chicos: 'Ahora sí que tienen miedo'. Si pierden el cuarto, tendrán que volver a Valencia. No tenemos nada que perder. Simplemente juguemos, disfrutemos del partido y divirtámonos. Encesté triples, bandejas, tiros libres, de todo. Mi ritmo era bueno, me sentía bien. Simplemente me divertía. Cada vez que disfruto jugando al baloncesto, la victoria está asegurada", apuntó.

Ya en el partido definitivo en el Roig Arena, se guardó la mitad de sus puntos para el último cuarto, terminando con 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en la victoria de los de Pedro Martínez (81-64), asegurando así su clasificación para la Final Four.