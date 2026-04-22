Jean Montero (Valencia Basket) es el 'Rising Star' de la Euroliga 2026

Archivo - Jean Montero of Valencia Basket and Andres Feliz of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El base dominicano Jean Montero ha sido nombrado 'Rising Star' (mejor jugador joven) de la Euroliga 2025-26, un galardón que le convierte en el primer jugador del Valencia Basket en recibir este reconocimiento y en el primero en lograrlo tras haber sido también 'estrella emergente' en la EuroCup.

Montero ha sido elegido por los entrenadores de la Euroliga como ganador del trofeo 'Rising Star', un premio que distingue al mejor jugador menor de 22 años, y se convierte con ello en el primer jugador de la historia del Valencia Basket que recibe este reconocimiento.

En la votación final, el jugador del Valencia Basket terminó por delante de Saliou Niang, del Virtus Bolonia, y de su compañero Sergio De Larrea, tercero, en un curso en el que el joven talento dominicano ha confirmado su progresión y su impacto en la élite europea.

El Valencia Basket resaltó en un comunicado que el exterior caribeño es el primer jugador que consigue ganar el trofeo a la estrella emergente tanto en la Euroliga como en la EuroCup, segunda competición continental, habiéndolo hecho además de forma consecutiva.

Jean Montero ha firmado una gran temporada en su debut en la máxima competición continental, liderando a su equipo en anotación (13,7 puntos), asistencias (4,6) y valoración (16,4), unos números que le han situado como el jugador más destacado entre los candidatos al premio y le han permitido impulsar a los 'taronja' hasta los 'Play-offs' de la Euroliga.