Jefferson Pérez: "Los grandes triunfos no son llegar a la meta, sino que alguien más quiera hacerlo"

El exatleta ecuatoriano Jefferson Pérez (en el centro) antes del comienzo de la quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha - EUROPA PRESS

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El exatleta ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico de marcha en Atlanta'96 y triple campeón del mundo, ha asegurado que "los grandes triunfos no son llegar a la meta", sino "que alguien más quiera intentar hacerlo", y ha explicado que la marcha se encuentra en un "proceso de tratar de tecnificarse y ser mucho más objetiva".

"Yo estuve 15 años distanciado del deporte, desde 2008 al 2023. De pronto me dicen: 'Quiero invitarte a uno de los eventos más importantes del mundo del atletismo y queremos que seas embajador'. En ese momento no entendía muy bien el significado, y luego empecé a investigar y me sentí extremadamente honrado. Hay que agradecer infinitamente el esfuerzo gigantesco que están haciendo para que este evento sea cada vez más grande", señaló ante los medios el deportista, que fue homenajeado este domingo durante el Gran Premio Internacional Madrid Marcha.

Pérez, que fue nombrado como Embajador para América Latina de la prueba, destacó la Gran Vía madrileña como uno de los escenarios míticos para la marcha junto al Coliseo de Roma y a París. "Los dos primeros fueron en una ocasión, y aquí en Madrid se tiene la oportunidad, el privilegio y el regalo de esperarlo y añorarlo cada año", recordó.

"La proyección que tienen como escenario mundial es increíble, es como pensar Fórmula 1 y Mónaco. Ustedes están construyendo un evento único en la marcha mundial, y en nombre de la marcha debo agradecer infinitamente a toda la organización este esfuerzo gigantesco, y a toda la ciudadanía por apoyarnos. Somos un deporte que lo único que intenta mostrar es que el esfuerzo y la perseverancia son necesarios en nuestra vida", añadió.

Además, reconoció que tiene "muchos vínculos con España". "Uno de ellos fue mi despedida del deporte. El último evento en el que yo participé fue en Murcia en 2008. Luego tuve la suerte de estudiar en Madrid y en Salamanca. Uno de mis rivales más difíciles fue Paco Fernández, hay muchos vínculos. Hay muchos ecuatorianos a los cuales España les ha abierto la puerta, les ha abierto el corazón para las oportunidades que necesitamos", manifestó.

En otro orden de cosas, explicó que la marcha está "en proceso de tecnificarse". "Han existido circunstancias que en el deporte siempre van a ir cambiando. El taekwondo tuvo que cambiar, utilizar petos electrónicos para que se mantenga como olímpico; el karate dejó de ser olímpico porque es un poco subjetivo. La marcha está en este proceso de tratar de tecnificarse apropiadamente y ser mucho más objetiva. Eventos como estos son los que nos dicen sigan adelante, sigan de pie. Por eso nuestra gratitud es infinita", indicó.

"Hoy vi a unos chicos de Colombia a los que conocí siendo unos niños y hoy son los protagonistas en este mundo. Antes me emocionaba cruzar la meta y hoy me emociono viendo a alguien más consagrándose campeón. En Atlanta gané la primera medalla de oro olímpica para Ecuador, pero uno de los momentos más maravillosos de mi vida fue en París, cuando Daniel Pintado cruza la línea de meta consagrándose campeón olímpico. Entonces entendí que los grandes triunfos no son llegar a la meta, los grandes triunfos son lograr que alguien más quiera intentar hacerlo", prosiguió.

Por último, Pérez habló del futuro de la marcha ecuatoriana y de la marcha española. "Nos unen lazos gigantescos de amistad, de cercanía, no sólo la lengua, no sólo el intercambio entre empresas españolas y ecuatorianas, conocimiento, información... Nos unen lazos fundamentales como el deporte. Esperamos poder tener la oportunidad de reunirnos con Raúl -Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo- y poder encontrar diálogos", afirmó.

"Los próximos Juegos Olímpicos son en América, en Los Ángeles, y nosotros como país estamos encantados en abrirles las puertas para que puedan hacer campamentos de entrenamiento, recibirles con todo el cariño, así como han recibido aquí a millones de ecuatorianos. Esperamos poder recibir a los equipos olímpicos para que puedan entrenar en Ecuador", finalizó.