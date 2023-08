Jenni Hermoso: "En ningún momento consentí el beso"

La delantera desmiente a Luis Rubiales en un comunicado de FUTPRO con un centenar de jugadoras apoyando a su compañera

Las campeonas del mundo y el resto de firmantes "no volverán a la selección si continúan los actuales dirigentes"



MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La delantera de la selección española Jenni Hermoso desmintió las explicaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol RFEF), Luis Rubiales, y afirmó que "en ningún momento" consintió el beso en la boca que el dirigente le dio en la celebración del título mundial el pasado domingo.

"Quiero aclara que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", apunta Hermoso este viernes, a través de un comunicado de FUTPRO.

La delantera madrileña dejó en manos de la Asociación de Futbolistas Profesionales la defensa de sus intereses, pero Hermoso tuvo que salir al paso de las declaraciones de Rubiales por la mañana en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol. El presidente de la RFEF descartó su dimisión, a pesar del cerco político, social y deportivo, y afirmó que el beso fue consentido.

Rubiales expuso que Hermoso le "levantó del suelo", para cogerle por las piernas y cuando le dejó en el suelo se abrazaron. "Y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale", agregó.

La delantera madrileña lo negó poco después en un comunicado de FUTPRO en el que un centenar de jugadoras, entre ellas las 22 campeonas del mundo en Australia junto a Hermoso, muestran su apoyo a la jugadora del Pachuca mexicano y su "rotunda condena ante una conducta que ha atentado contra la dignidad de las mujeres".

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la selección española de fútbol esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas", añade la nota con ese centenar de firmas.

El comunicado de FUTPRO quedó abierto a la firma de más jugadoras, encabezadas por unas campeonas del mundo que exigen cambios para volver a vestir la camiseta de España. "Después de todo lo sucedido, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes", sentencia.

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios estructurales reales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", zanja.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/794230/1/mas-80-jugadora...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06