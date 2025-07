Jennifer Miranda: "Cuando me senté enfrente del Madison, se me escapó una lagrimita"

Archivo - Jennifer Miranda poses for portrait after an interview for Europa Press at The Boxer Club - Principe de Vergara on October 17, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer Miranda, poseedora de dos títulos intercontinentales WBA, un título Gold WBA y el campeonato interino del peso pluma de la misma organización, admite que se le escapó "una 'lagrimita'" cuando se sentó "enfrente del Madison Square Garden", donde peleará este sábado por el cinturón de superpluma, un logro "tan grande" que "ni siquiera se llega a soñar".

'Tormenta' Miranda atiende a Europa Press desde Estados Unidos, a escasas horas del combate más importante de su carrera pugilística, peleando por ser campeona del mundo indiscutida del peso superpluma, y en un escenario único e histórico a nivel deportivo, el mítico Madison Square Garden de Nueva York. "Esto es tan grande que ni siquiera lo había llegado a soñar, no se sueña", confesó.

Miranda fichó por la compañía que dirige el 'youtuber' y boxeador Jake Paul, dueño de Most Valuable Promotions (MVP), y ahora se le presenta la mayor oportunidad de su vida. "Es increíble, boxear en el Madison, llevar a mi entrenador y a mi equipo a vivir esto, no se sueña, porque ni siquiera pensaba que podía pasar", dijo la andaluza, de 38 años.

Pero "claro que lo visualizas" y "lo piensas", aunque sin tenerlo demasiado presente para enfocarse en el proceso. "Es clave mi forma de ser. Cojo retos muy grandes y luego los hago como si yo supiera que los puedo hacer, como si fuera una cosa más y punto", explicó.

"Como cuando lo de 'La Casa de Papel'. Un amigo me dijo que podía hacerlo, y yo estaba como si nada. Cuando me vi en la pantalla dije '¡Guau! Impresionante lo que he hecho'. Pero durante el proceso estaba muy enfocada en sacarlo, en dar mi máximo, sin darle más importancia a lo que significaba", recordó sobre su personaje 'Arteche' en la serie de Netflix.

Es esa mentalidad una de las claves para alcanzar sus éxitos, y también ocurrió en su llegada a Nueva York. "De vez en cuando me paro con mi entrenador y digo, 'Guau, la que estamos liando'. Cuando llegué, la primera vez que hicimos con Netflix el evento, nos sentamos enfrente del Madison y le dije a mi entrenador que lo habíamos conseguido y se me escapó una lagrimita. Ahí lo disfruté", reveló.

'Tormenta' está "fuerte" y "mentalmente bien" para "luchar por todos los cinturones". "Estamos haciendo historia por todo lo alto en muchas cosas y eso me hace muy feliz, porque se queda para la historia del boxeo para siempre. Y como referente y como primeros pasos que una española ha conseguido y eso es muy importante para las que vienen detrás", celebró.

En la otra esquina espera la campeona unificada del peso superpluma, la estadounidense Alycia Baumgardner, a la que se enfrenta tras una preparación "estupenda" y "dura, como siempre cuando va a Estados Unidos". "Es muy duro el entrenamiento, pero estamos listas para un evento así, que exigía la máxima preparación", agregó.

"Entreno como siempre, porque eso es parte de mí, entrenar 'a full' siempre dando el 2.000 por 100, eso siempre lo hago así. Pero la motivación es diferente, por todo lo que significa y lo que vives ahora, cada detalle, eso sí es diferente y es vivir un sueño", señaló la boxeadora de 'The Boxer Club'.

Y tras esa preparación en un campamento en Las Vegas, 'Tormenta' quiere "vivirlo ya y que pase todo, que salga todo bien y celebrarlo luego". "Cuando es una preparación tan larga también estás deseando que termine para llegar a casa, no te voy a engañar. Quiero que llegue el momento para darlo todo, para ganar, para que todo el trabajo que he hecho salga y ya luego también descansar", aseguró.

"CON CADA PREPARACIÓN CREZCO EN DUREZA Y FORTALEZA MENTAL"

"Es duro, pero es el boxeo, lo hemos elegido y es muy bonito, es un deporte precioso, pero es muy duro. Y te tienes que mentalizar que hay que sufrir y es parte del proceso, de la preparación, pero lo bueno de todo esto es que te hace más fuerte. Cada campamento mío fuera ha sido crecer en dureza y fortaleza mental", comentó sobre el entrenamiento.

Aunque esta larga preparación hace que se centre "mucho en el día a día", en "mejorar", que "es lo principal". "Enfocarte en el día a día sin pensar en el resultado, solamente en el entrenamiento y en cómo tú te encuentras diariamente. Vas así con el foco puesto en ti hasta el combate. Y se supone que cuando te enfocas en ti y en tu entrenamiento, al final el resultado va a ser fruto de lo que salga en el 'ring'", deseó.

Además, llega invicta con el récord de 12-0, aunque no es un factor importante a la hora de pelear, solo es un algo necesario "para que te ofrezcan buenos combates". "Para llegar a este lugar necesitas tener un buen récord. Simplemente por eso, cuando yo ya he llegado, ya con el título del año pasado del campeonato interino, perder es parte del proceso", advirtió.

"Si alguna vez pasa, pues ya está. Cuando no se pierde nunca es mentira, porque siempre es un deporte y perder también te hace mejorar. No hay que tener miedo a eso. Simplemente es parte de lo que necesitas para poder llegar, pero si pasa, pasa y se aprende y se sigue", agregó sobre cómo afrontar una derrota.

"QUE NETFLIX RETRANSMITA EL COMBATE ES UN GRAN OPORTUNIDAD"

El combate se retransmitirá en directo en Netflix, un aliciente más para hacer de esta velada histórica y el escaparate perfecto para Miranda. "Nadie me ha visto boxear, solo los que han venido a mis combates, el resto es imposible. La gente de otros países, por las redes sociales, me decían 'dónde te podemos ver' y era imposible", lamentó.

"Entonces, es una ilusión que ya todo el mundo, por todas partes, va a poder verme, va a poder ver mi boxeo. Y de cara a Estados Unidos también, es una gran oportunidad. Por eso es tan importante que se vaya a televisar por Netflix. Eso es lo más grande, que va a llegar a millones de personas", aplaudió.

Sobre su estrategia para el combate frente a la campeona Alycia Baumgardner, Miranda avisó que "hay que ser muy inteligentes", porque la estadounidense "es fuerte y explosiva". "Tenemos que intentar no dejarle hacer su trabajo. Pero lo hemos preparado como otro combate más, estudiándola bien y explotando nuestras habilidades. Yo la pienso como un rival difícil, evidentemente, es dura, pero ya no pienso mucho más en eso. Me he enfocado mucho en mi físico, en mi boxeo", relató.

"Voy a salir muy valiente, agresiva y con las cosas muy claras, quiero dominar el 'ring', que no esté cómoda, y ser muy habilidosa con las piernas, esa va a ser la clave, complicarle mucho el combate de tal manera que al final me lo lleve por puntos. Así es como me he visualizado, con todos los cinturones", ahondó.

ARDUA DEFENSA DEL BOXEO

Finalmente, 'Tormenta' Miranda valoró la polémica de las últimas semanas sobre las finalizaciones en la UFC con el rival ya en el suelo, hasta que el árbitro no para la pelea, y la comparación con el boxeo, deporte por el que la andaluza sacó la cara. "Cada deporte tiene su reglamento, el boxeo tiene uno muy claro que es que si el árbitro dice 'stop', no se puede golpear después, si el árbitro se mete a tiempo, tú paras de golpear, si sigues el reglamento no debe de ocurrir nada", explicó.

"En MMA no sé cómo funciona, pero ahí cada uno tiene que valorar cuál es el que permite más, cuál es el que permite menos. Yo siempre he defendido el boxeo mucho porque es mi deporte. Al que no le gusta competir no tiene por qué competir, puede hacer boxeo sin contacto, hay para niños, te mantiene en forma, te hace fuerte, resistente, es superdivertido y no hace falta llevarte contacto, hay para todos los gustos. El boxeo amateur es precioso, está superreglamentado", concluyó.