Jennifer Miranda: "Llevo años soñando con esta pelea, es el escenario perfecto"

Jennifer Miranda poses for portrait after an interview for Europa Press at The Boxer Club - Principe de Vergara on October 17, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer Miranda, que combate este domingo por el cinturón de campeona mundial interina del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), lleva "años soñando con esta pelea", que además se da "en el escenario perfecto" y en el que no le preocupa "nada" de su rival, la panameña Teresa Almengor (9-1-3), porque se ve "muy preparada".

"En las dos semanas previas al combate hay algo dentro que ya se activa. Empiezas a tener más ganas de que llegue el momento, porque estás preparada. Es como un examen, como no te lo sepas no tienes ganas de que llegue el día, pero si vas preparado, estás deseando que llegue", dijo la gaditana, de 37 años, en una entrevista a Europa Press en 'The Boxer Club', del que es embajadora.

La púgil andaluza está confiada y muy focalizada en su rutina de entrenamiento de cara al combate de este domingo, en el que defenderá su cinturón mundial interino del peso pluma de la WBA en el Teatro Las Vegas de Madrid ante la clasificada por el ranking WBA para luchar por el cetro mundial de esta categoría.

"Disfruto entrenando muchísimo, me apasiona. Provocas que sea más duro el camino para que el combate no te sorprenda. Cuanto más duro sea el campamento, mejor para estar preparadísima", advierte sobre su día a día, siendo una más en el gimnasio y antes de empezar otra sesión de entrenamiento, algo más tranquila por la cercanía del combate, después de su campamento en Las Vegas (Estados Unidos), con dobles sesiones de "3-4 horas" y "'sparrings' muy largos" de hasta 20 asaltos. "Es todo resistencia física y mental", analizó.

Y es que Estados Unidos es "La Meca" del boxeo, según Miranda, que se siente "en Disney" cada vez que va a prepararse a ese país. "Es como aquí el fútbol, los campeones que tenemos aquí cuesta verlo a lo mejor en Estados Unidos, pues lo mismo con el boxeo allí", explicó, después de su preparación en Las Vegas con el prestigioso entrenador estadounidense Kay Koroma, quien supervisó más de 70 asaltos de 'sparring' con boxeadores como el cubano Joahnys Arguilados, bronce en los Juegos de Río 2016, y la británica Sandy Ryan, actual campeona welter de la WBO.

Allí pudo potenciar sus puntos fuertes, que son "la velocidad, la fuerza y la resistencia". "Soy muy técnica y tengo los brazos largos, eso las complica mucho, soy muy alta para mi categoría, eso es lo que más les complica. No puede alcanzarme, se encuentran el golpe y no llegan, y eso es lo que siempre llevo a mi favor", detalló Miranda.

"Me gusta ver cómo se mueve mi rival, me gusta verla una vez, y ya vamos a por la estrategia hasta el último día. Preocupar no me preocupa nada, pero no por ella, no por quitarle mérito, sino por dármelo a mí, porque estoy muy preparada. Sé que va a venir con todo y que va a ser muy guerrera, tengo que estar muy preparada", agregó sobre la panameña Almengor.

Y es que 'Tormenta' Miranda lleva "años soñando con esta pelea", que "es el escenario completamente perfecto". "Es verdad que a veces se te quita ese sueño, crees que no va a ocurrir, porque las dificultades vienen. Estuve a punto de retirarme antes de que saliera por unos 'sponsors'. Pero se han unido todas las cosas que se tenían que unir para que suceda el domingo", celebró.

En enero ganó el Campeonato del Mundo WBA Gold del peso pluma, un título que le cuesta "mucho" asimilar, porque "son palabras mayores" y ahora le permite pelear por el título interino, aunque su sueño es aún más grande. "Mi gran sueño es ir contra la campeona mundial, Amanda Serrano, en Estados Unidos, disfrutando de esa posibilidad de hacer historia", reveló sobre su intención de pelear ante la campeona mundial unificada de peso pluma, y con nueve títulos mundiales en siete diferentes categorías.

"INTENTO QUE LAS CHICAS ME VEAN COMO UN REFERENTE"

Este combate por el título interino es un paso más para el boxeo femenino español, con una Miranda que intenta "que las chicas" la vean "como un referente". "El mío siempre fue Katie Taylor, no hemos tenido muchos tampoco, pero ella es increíble y desde que la conocí fue un referente", relató. "Y yo lo intento (ser referente), sobre todo, por lo que intento transmitir, que es esfuerzo, constancia, disciplina, humildad. Son cosas que me gusta ver en otras personas e intento serlo", advirtió.

"Cada chica, cada boxeadora española que llega es un ánimo para las demás, es una puerta que se abre para las demás, un camino para que las siguientes lo hagan. Quiero que vean que se puede conseguir, porque hace que ellos se esfuercen muchísimo más, y es un regalo también para mi entrenador, que siempre le dije que le quería llevar a un campeonato mundial, quiero llevarle a Estados Unidos, con una chica, porque es muy difícil, y él se lo merece, mi equipo se lo merece", agregó la boxeadora española.

Aunque la espina de Miranda son los Juegos Olímpicos, ya que una lesión le privó de ir a Río 2016. "Era completar el sueño, lo pasé muy mal, estuve un año retirada de todo y no pensaba volver, porque era mi sueño, por el que ya lo entrenaba cada día durante años, pero todo pasa por algo, y esa frase a mí me ayuda mucho a darme paz conmigo misma. Ahora ya hay muchos sueños que son muy grandes, muy bonitos, porque he vivido cosas en boxeo profesional allí en Estados Unidos que jamás hubiese vivido, que no se viven en boxeo amateur, entonces ya eso se quedó atrás", confesó.

También ha luchado desde que comenzó con el boxeo por mejorar la imagen de este deporte. "Yo no era el prototipo de chica que boxeaba en esa época, estudiaba, no tengo nada extraño, y soy boxeadora, siempre he querido mostrar al mundo lo bonito que es el boxeo, todo lo que da a las personas. El boxeo está muy integrado para todo el mundo, el estigma que había se ha limpiado mucho, gracias a Dios", celebra 'Tormenta'.

"El boxeo es adictivo, o te gusta o no te gusta, lo vas a notar el primer día que vienes a entrenar, pero tiene muchas cosas buenas. No hablo de boxeo de competición, sino de practicarlo como deporte, te desestresa, es muy divertido, tiene un desgaste físico muy grande, te pone bien 'sanete', en forma. Es un deporte muy completo, la gente se engancha porque sales de aquí, en una hora no te has dado cuenta que ha pasado una hora, y tu cuerpo ha trabajado muchísimo", recalcó sobre la disciplina.

Y es que, ahora que está a un paso del título interino que le permita pelear por el cinturón mundial, Miranda narró que su primer contacto con el boxeo "fue de casualidad". "No saqué la nota en selectividad suficiente para Ciencias del Deporte, y entonces me dijo un compañero que estaba el Campeonato de España de boxeo que si lo ganaba, era deportista de élite y entraba directamente en la carrera", recordó.

"Y con esa locura dije, 'venga, me voy a preparar'. Solo faltaba un mes, no sabía boxear bien, ese combate está borrado de todos los lados del universo, pero sí que es cierto que yo era como 'brutita', hacía 'kickboxing', entrenaba con chicos, tenía raza, y eso fue lo que me hizo ganar, porque técnica no tenía ninguna. Y a partir de ahí fui al equipo nacional y los éxitos vinieron muy rápido, me enganché", concluyó.