Jenson Button, campeón de F-1 en 2009, anuncia su retirada tras las 8 Horas de Baréin

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Jenson Button, campeón del mundo de la Fórmula 1 en el año 2009, dejará el mundo del motor de forma definitiva tras la disputa de las 8 Horas de Baréin, prueba del Mundial de Resistencia (WEC) que se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre.

"Esta será mi última carrera. Siempre me ha gustado Baréin, creo que es un circuito divertido y voy a disfrutarlo al máximo porque este será el final de mi carrera profesional como piloto", aseguró Button a la cadena 'BBC Radio Somerset'.

El piloto de 45 años pasó la mayor parte de su carrera en el Mundial de Fórmula 1, donde acumuló un total de 18 años y 306 Grandes Premios, el sexto que más en la historia del campeonato, con 15 victorias y 50 podios, y por encima de todo, el sorprendente título de 2009 con el equipo Brawn GP. Button pilotó también para Williams, McLaren, Bennetton, BAR, Renault y Honda y posteriormente ha pasado por otras disciplinas del mundo del motor, con el Mundial de Resistencia como su parada en estos últimos años.

"He disfrutado mucho mi tiempo con el equipo Jota en el WEC, pero mi vida se ha vuelto demasiado ajetreada y no es justo para el equipo ni para mí mismo llegar a 2026 pensando que voy a tener suficiente tiempo para ello. Mis hijos tienen cuatro y seis años, y si estás fuera una semana te pierdes tantas cosas; este tiempo no vuelve. Siento que me he perdido mucho en los últimos dos años, lo cual no me importó porque sabía que eso pasaría, pero no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo por otra temporada", confesó Button.