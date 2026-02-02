Jenson Button, nuevo embajador de Aston Martin

El expiloto de Fórmula Jenson Button, nuevo embajador del equipo de F1 Aston Martin. - ASTON MARTIN

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expiloto británico de Fórmula 1 Jenson Button, campeón del mundo en 2009 con el equipo BrawnGP, se convirtió este lunes en nuevo embajador de la escudería Aston Martin Aramco para la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de F1.

Button aportará, según un comunicado del equipo, "una combinación única de credibilidad, reconocimiento mundial y capacidad narrativa", después llegar a un acuerdo "plurianual" con Aston Martin. Así, "prestará su apoyo a los programas mediáticos, comerciales y de colaboración del equipo".

A lo largo de su carrera como piloto, Button, campeón del mundo en 2009, ha trabajado muy estrechamente con Honda, ahora motorista de Aston Martin. Consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría de 2006 con un motor de la marca nipona y, más recientemente, amplió su palmarés al ganar el Campeonato Super GT en Japón también con Honda.

Además, Button también se reunirá con el español y campeón en 2005 y 2006, Fernando Alonso, quien ya fue su compañero de equipo en 2015 y 2016, reuniendo de nuevo a dos campeones del mundo.

"Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí. La nueva colaboración de Honda con el equipo ha sido un gran atractivo y estoy deseando aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo cargo como embajador. 2026 va a ser fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una oportunidad real", señaló el propio Button.

Mientras que Jefferson Slack, director general comercial de Aston Martin Aramco, reconoció que Button "es una de las figuras más respetadas de la Fórmula 1 moderna". "Aporta su pedigrí en el Mundial, su amplia experiencia con Honda y una capacidad excepcional para conectar con los aficionados y socios de todo el mundo. La visión y la presencia de Jenson serán un activo valioso mientras seguimos construyendo este equipo para el éxito a largo plazo", concluyó.