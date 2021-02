Jesé: "El fútbol me está dando otra oportunidad y no la voy a desaprovechar"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Jesé Rodríguez se mostró feliz de su fichaje por la UD Las Palmas y dejó claro que no va a "desaprovechar" el que el fútbol le esté dando "otra oportunidad", aunque sabe que primero debe ponerse en forma porque pese a su "ilusión y ganas" ahora no puede "ayudar" por su estado físico.

"El fútbol me está dando otra oportunidad y no la voy a desaprovechar", aseveró Jesé este miércoles durante su presentación como nuevo jugador de un equipo grancanario al que llega "con la ilusión de un niño". "Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y de empezar a entrenar. Si es por mí, ya jugaría mañana, pero pensando con la cabeza y en el bien equipo no puedo ayudar ahora. Tengo que prepararme bien y cuando me encuentre bien jugaré cuando el míster lo considere", añadió.

El canario aseguró que no está "nada arrepentido" de su "pasado" en el fútbol. "He estado en los mejores equipos del mundo y con los mejores jugadores del mundo, estoy feliz porque nadie me ha reglado nada para estar en esos sitios. Tenía varias ofertas de sitios extranjeros con buenos contratos y con ayudas para mi familia, pero estoy en una situación en la que el dinero no es lo importante", remarcó, sin descartar alargar su estancia en Las Palmas más allá de lo que resta de campaña. "Por qué no, nunca se sabe", admitió.

Jesé insistió en que se tiene que "poner en forma" y hacer "una minipretemporada". "Pondré todo de mi parte para estar cuando el míster lo considere. No puedo poner una fecha para volver. Por ilusión, ganas y motivación podría jugar mañana, pero necesito ponerme bien y tener la adaptación al equipo", subrayó.

El delantero de 27 años advirtió que "cada partido va a ser una final para estar en el 'playoff'", un objetivo al que no renuncia. "No vengo de paseo, vengo a luchar y a conseguir los objetivos", aseveró. "Yo siempre he querido disfrutar del fútbol, a lo mejor no he tenido las oportunidades que creo que podría haber tenido, pero ahora estoy aqui y quiero disfrutar. Ganas no me faltan, voy a intentar llegar a mi mejor momento para dar lo mejor de mí para ayudar a Las Palmas porque así yo también voy a salir beneficiado", apuntó.

"Es el momento perfecto para volver a disfrutar del fútbol en el equipo de mi tierra, en mi casa, con mi familia, es el lugar idóneo para volver a ser feliz jugando al fútbol. Yo me siento arropado por el club", destacó el ex del Real Madrid y PSG.

Jesé tuvo el martes "una reunión bastante larga" con Pepe Mel, con el que piensa "de la misma manera". "No voy a desvelar nada, pero fue muy positiva y el míster me ha motivado mucho más de lo que ya estaba. Su idea me gusta bastante, con jugadores jóvenes que tienen ganas de llegar lejos en el fútbol y veo que la gente está comprometida. La otra vez que vine también estaba ilusionado, pero ahora quizá más porque llevo tiempo sin jugar con regularidad", sentenció.