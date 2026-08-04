Jesse Bisiwu: "Siempre que Flick quiera, estaré preparado"

El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero belga Jesse Bisiwu - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga Jesse Bisiwu ha asegurado este martes, durante su presentación oficial como nuevo jugador del FC Barcelona tras firmar hasta 2031, que afronta esta nueva etapa con la intención de trabajar al máximo y de estar disponible para Hansi Flick siempre que el técnico alemán lo considere oportuno, después de haber participado ya en el tramo final del 'stage' de pretemporada en Inglaterra.

"Siempre que el entrenador quiera, estaré preparado. Voy a trabajar duro y estar listo para lo que el entrenador necesite", ha asegurado Bisiwu durante el acto de presentación celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou.

El atacante, de 17 años, ha reconocido que sus primeros días como blaugrana han superado sus expectativas y ha destacado la acogida recibida tanto por el cuerpo técnico como por sus nuevos compañeros. "Me han recibido como una gran familia y estoy muy agradecido por ello. Todos han sido muy amables conmigo", ha señalado.

Bisiwu también ha explicado que vestir la camiseta del Barça supone cumplir un objetivo que perseguía desde pequeño. "Cuando era niño siempre soñaba con jugar en un gran club como el Barcelona, así que estar aquí es realmente un sueño para mí", ha confesado.

Además, ha desvelado que ya ha mantenido varias conversaciones con Hansi Flick durante la concentración de pretemporada en St. George's Park, unas charlas que, según ha indicado, le han servido para afrontar con tranquilidad sus primeros pasos en el club. "Hansi me recibió muy bien. Hemos hablado varias veces y para mí la clave esta temporada es trabajar duro y darlo todo", ha comentado.

El joven delantero también ha agradecido el trato recibido por futbolistas del primer equipo como Raphinha y Andreas Christensen, de quienes ha destacado su cercanía desde su llegada. "Han sido muy amables conmigo y estoy muy agradecido", ha afirmado.

Por último, Bisiwu ha reiterado su ambición de crecer en el Barça y ayudar al equipo siempre que tenga la oportunidad. "Voy a dar absolutamente todo por este escudo. Quiero trabajar lo máximo posible y veremos qué nos depara esta temporada", ha concluido el joven atacante, con ficha del filial pero con dinámica de primer equipo en esta pretemporada.