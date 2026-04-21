Jessica Bouzas arrasa en su debut en Madrid y Paula Badosa cae eliminada

Jessica Bouzas of Spain plays against Beatriz Haddad Maia of Brazil during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha avanzado este martes a la segunda ronda del Mutua Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras ganar de manera contundente a la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-1, 6-1), mientras que Paula Badosa no ha podido superar su debut a la austriaca Julia Grabher frente a la que ha caído en tres sets (7-6(3), 4-6, 6-0) tras más de dos horas y media de juego.

Jessica Bouzas ha sido la nota positiva de la jornada inaugural del Mutua Madrid Open. La gallega consiguió el pase a la segunda ronda del torneo tras imponerse con autoridad a Haddad Maia por un doble 6-1. Bouzas, que estrenó nueva técnica de saque en Madrid, fue muy superior a su rival durante el desarrollo de todo el encuentro, y sólo dejó escapar dos juegos en el que es su mejor resultado en el torneo.

Una victoria que comenzó a cimentar con un arranque espectacular que le permitió sumar cinco juegos de manera consecutiva --dos de ellos al resto--. Y con 5-0 en el marcador, y tras levantar una bola de set en contra, la brasileña sumaría su primer y único juego del partido, ya que en el siguiente turno de saque Bouzas cerraría el primer parcial (6-1), aupada por un público de la Manolo Santana volcado con su jugadora.

Y si contundente fue el resultado del primer set, igual sería el del segundo. Esta vez, Haddad Maia comenzó la manga manteniendo su servicio, lo que parecía prever una mayor resistencia. Sin embargo, Bouzas pondría la directa hacia la segunda ronda con seis juegos consecutivos, que le permitieron cerrar el partido antes de que se cumpliera la hora y cuarto de juego. Ahora, su rival por un puesto entre las 32 mejores del torneo será la alemana Diana Shnaider.

No correría la misma suerte Paula Badosa, que caería en su duelo de primera ronda ante la austriaca Julia Grabher. La irregularidad se volvió a poner en contra de la gironí, que desperdició dos puntos de set en una primera manga que llegó a dominar por 5-3. A pesar de ello, conseguiría reaccionar forzando el tercer parcial tras imponerse en el segundo, pero la austriaca pasaría por encima de ella en el definitivo set endosándole un rosco.

Una derrota para Badosa que tiene castigo doble, ya que la obligará a pasar por la fase previa de Roland Garros si quiere estar en el cuadro principal. En esta ocasión, los males de la española, que no ha superado la primera ronda en los últimos tres torneos que ha participado, pasaron por un bajísimo nivel con su saque. Badosa sólo pudo mantener en cinco de los 14 juegos que dispuso --26% de puntos ganados con segundo saque y 12 dobles faltas--.