Jessica Bouzas cae contra la joven Iva Jovic en la segunda ronda en Wuhan

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas perdió este miércoles contra la joven estadounidense Iva Jovic por un doble 6-4 en 1 hora y 25 minutos en la segunda ronda del WTA 1000 de Wuhan (China), que se disputa sobre pista dura, en un partido en el que no estuvo eficaz con su saque y solo pudo sumar la mitad de los juegos.

La americana, de 17 años, fue superior desde el principio y rompió el saque de la gallega en la primera oportunidad que tuvo, poniéndose con un 3-0 que Bouzas consiguió igualar, antes de que el saque la volviera a condenar. La segunda española del ranking perdió sus dos siguientes juegos al servicio, haciendo inservible un segundo 'break' que consiguió antes de perder el set.

El segundo parcial comenzó con las dos jugadoras más entonadas desde el servicio, sumando siete juegos consecutivos que dejaban a la americana con un 4-3 en el marcador. A partir de ese momento, volvieron los intercambios de 'breaks' que le terminaron por dar el partido a la número 39 del mundo.