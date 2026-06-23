Jéssica Bouzas se estrena con victoria en Eastbourne

Archivo - Jessica Bouzas of Spain plays against Diana Shnaider of Rusia during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 23, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas ha superado su estreno en el torneo de Eastbourne (Reino Unidos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra, después de imponerse este martes en su partido de primera ronda a la británica Alicia Dudeney (6-0, 6-3).

La gallega, número 48 del mundo, necesitó apenas una hora y 11 minutos para derrotar a la tenista local, a la que endosó un 'rosco' en un primer set en el que sobrevivió a la única pelota de 'break' a la que se enfrentó.

Ya en la segunda manga, la de Vilagarcía de Arousa comenzó quebrando el servicio de su rival, que le respondió devolviéndole el golpe (2-2). Sin embargo, la española se adjudicó los últimos cuatro juegos y cerró la contienda en su primera bola de partido.

Ahora, Bouzas se enfrentará en octavos de final a la ganadora del duelo entre la estadounidense Madison Keys, número 27 del ranking WTA y segunda favorita del certamen británico, y la australiana Talia Gibson, 57ª raqueta mundial.