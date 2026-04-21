Jessica Bouzas: "Ojalá Madrid pueda ser un punto de inflexión"

Jessica Bouzas of Spain plays against Beatriz Haddad Maia of Brazil during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas, que este martes ha debutado en el Mutua Madrid Open con una sólida victoria ante la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-1, 6-1), se ha mostrado satisfecha con las "primeras sensaciones" sobre la tierra batida, y espera que el torneo madrileño pueda ser "un punto de inflexión".

"No me lo esperaba con este resultado, creo que ha sido un gran resultado. Obviamente, ningún partido es fácil, ni muchísimo menos. Creo que entré muy bien a la pista, que era lo que quizás me preocupaba un poquito más, esos nervios, ese primer partido. Llevaba sin competir un par de semanas. Estoy muy contenta por el partido", señaló en rueda de prensa.

La gallega afirmó que "cada torneo es importante", pero que "querer hacerlo bien a veces es un arma de doble filo que te puede jugar malas pasadas". "Intento cogerlo del lado positivo, apoyarme mucho en mi gente, en todas las personas que vienen a verme, en el público, que me da ese cariño para poder utilizarlo motivacionalmente y hacerlo bien. Al final es tenis, esto es trabajo diario y de ahí salen los resultados, así que ojalá que pudiese ser Madrid ese punto de inflexión, aunque lo importante es el trabajo diario", recalcó.

En este sentido, destacó el cariño que ha notado en su debut. "El apoyo es algo que se siente, es superbonito, yo por eso le tengo tanto cariño a este torneo. Poder jugar en las pistas centrales y sentir todo el apoyo del público, de nuestra gente, es algo que se agradece muchísimo, ya que tenemos muchísimos torneos fuera de casa. Para uno que podemos disfrutarlo, es una experiencia que a mí me encanta vivir cada año", subrayó.

En otro orden de cosas, Bouzas habló de su cambio en el saque. "Obviamente es un cambio bastante grande, por lo menos para mí, ya que hay un cambio de empuñadura y de gesto. Hoy ha habido un porcentaje muy alto, aunque en un 6-1, 6-1 tampoco se juegan tantos puntos como en un tercer set, que puedes hacer más doble faltas. Estoy muy contenta de las primeras sensaciones. Hay que seguir trabajando independientemente de lo que pase", manifestó.

Por último, explicó por qué jugó con un vendaje en el muslo. "Está todo genial, todo está bien, es pura prevención. Son los primeros torneos en tierra, lo sientes un poquito, pero todo está perfecto", finalizó.