Jesús Areso: "Para ganar al Barça hay que hacer un partido perfecto y que ellos tampoco estén bien"

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho de Osasuna Jesús Areso ha asegurado que pueden conseguir la victoria frente al FC Barcelona en el encuentro de LaLiga EA Sports que disputarán este sábado (21.00) en Montjuic, pero que para ello tendrán que hacer un "partido perfecto" y que los blaugranas no rindan a un buen nivel.

"Creo que se puede hacer, podemos conseguirlo, y vamos a por ello, pero hay que hacer un partido perfecto y que ellos tampoco estén bien", declaró Areso en unas declaraciones facilitadas por 'Kosner', patrocinador principal del equipo 'rojillo', recogidas por Europa Press.

El jugador navarro ha sido nombrado 'Jugador Kosner del mes' en febrero, un reconocimiento "especial" para el lateral derecho. "Recibir un premio siempre es algo especial, y más si es el premio a jugador del mes de febrero. Creo que la temporada ha ido de menos a más, estoy disfrutando mucho ahora. Esto es el premio y culmina bien el mes de febrero", afirmó.

Este buen estado de forma le ha permitido entrar en la prelista del seleccionador español Luis de la Fuente para los encuentros de la Liga de Naciones de este mes de marzo, siendo una opción para la convocatoria del próximo viernes y que le podría permitir cumplir su "sueño" de debutar con la selección española.

"Es un sueño que persigo desde pequeño. Todo futbolista quiere jugar en la selección española y creo que alguna probabilidad tengo. Si estoy en la prelista es porque alguna oportunidad tengo, aunque sea mínima, y voy a intentar explotarla y aprovecharla al máximo", expresó.

Sin embargo, el jugador 'rojillo' no piensa mucho en ello y quiere ir "día a día", centrándose únicamente en la temporada con Osasuna, que en LaLiga EA Sports está situado cerca de los puestos que dan acceso a competición europea (11º puesto), aunque prefiere poner el foco en lograr primero la salvación.

"Yo personalmente te diría que miro más certificar la permanencia. Y como grupo, creo que lo más importante primero es conseguir el objetivo y luego mirar para arriba. Hemos tenido muchas oportunidades de engancharnos ahí y creo vamos a tener muchas más seguro", manifestó.

Finalmente, el lateral ha hablado sobre su año en Segunda División con el Burgos CF, donde estuvo en la temporada 2022-2023 cedido por el conjunto navarro. "A veces se dice que la Segunda División es una 'mili' y creo que así fue porque me vino muy bien. Me hizo mucho más jugador, fui consciente individualmente de mis cualidades, porque hay muchas veces que ni uno mismo las sabe, y me ha hecho mejorar mucho como jugador y también como persona", finalizó.