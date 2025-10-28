Jesús España: "Muchos llegamos a tomar el atletismo como algo serio gracias a Canillejas"

El atleta Jesús España, excampeón de Europa de 5000 metros, participó en una mesa redonda sobre la Carrera Popular de Canillejas Trofeo José Cano, cuya próxima edición se disputa el 30 de noviembre en Madrid. - CARRERA POPULAR CANILLEJAS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta Jesús España, excampeón de Europa de 5.000, afirmó este lunes que muchos corredores se tomaron su deporte como "algo serio" gracias a la carrera de Canillejas 'Trofeo José Cano', cuya cuadragésimo quinta edición se disputará en el popular barrio madrileño sobre 10 kilómetros el próximo 30 de noviembre.

Así se manifestó Jesús España en una mesa redonda junto a José Cano, fundador y organizador del trofeo José Cano; Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas; e Isidro Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid y presidente del Club Atletismo Suanzes, en la Junta Municipal de San Blas.

Todos ellos debatieron sobre el arraigo, la historia y el momento actual del Trofeo José Cano. "Canillejas era para nosotros como el mundial de las carreras que corríamos. Me acuerdo que tenía la espinita clavada, cuando me convertí en profesional, de no haber ganado en esta carrera. Y que celebré, cuando la corrí las primeras veces, haber quedado en un séptimo puesto. Muchos llegamos a tomar el atletismo como algo serio gracias a Canillejas. Yo recuerdo equiparar a la misma altura a la carrera de San Blas-Canillejas con la San Silvestre Vallecana", comentó España.

El excampeón de Europa de 5000 hizo hincapié en la importancia que da esta prueba a las categorías de menores. "Cuando se ve una carrera con tantos niños, los organizadores siempre me van a tener de su parte. Es una gran noticia para el atletismo que todavía los niños sigan participando en este tipo de carreras", añadió.

Por su parte, Almudena Maíllo resaltó la importancia que tiene esta prueba "en el aspecto social". "Uno de los grandes logros que ha conseguido el organizador, Pepe Cano, es que la gente de Canillejas sienta esa carrera como suya. Si hoy Madrid es ciudad del deporte es gracias a personas como él", subrayó.

Pepe Cano habló también de la participación infantil y juvenil. "Estamos orgullosos de ser una carrera con tanta presencia infantil. Tenemos el récord de tener a 7.000 niños en una misma edición y nos gustaría volver a alcanzar esa cifra. Es vital generar cantera y por eso les incentivamos con regalos como mochilas, zapatillas, ... Sin ellos, en un futuro será imposible continuar con esta carrera", manifestó.

Cano ensalzó la apuesta del trofeo que lleva su nombre por la igualdad. "Hemos sido pioneros en igualar los premios entre hombres y mujeres", apuntó.

Isidro Rodríguez quiso poner en valor, al hablar de los inicios, en la década de los 80, otros aspectos, al margen de los estrictamente deportivos. "En aquel momento nosotros veíamos el deporte como un medio para salir de otros problemas mayores. Muchas veces se nos ponían trabas desde arriba porque nos decían que había que destinar el trabajo y las partidas económicas a la lucha contra la drogadicción. Yo les respondía que no había mejor herramienta para paliar la droga que evitarla desde la raíz, incitando a la gente a moverse y hacer deporte", indicó.

La carrera tendrá como padrinos a Jesús España y Esther Desviat, y a David Canal como una de las estrellas de la presente edición.