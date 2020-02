Jesús Tortosa: "Soy un Jesús diferente, afronto Tokio con más experiencia y madurez"

Publicado 13/02/2020 13:04:13 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El taekwondista español Jesús Tortosa espera conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, su segunda participación olímpica que afronta con más "experiencia y madurez" y con "muchos más campeonatos a las espaldas", además de con ciertas modificaciones en su técnica que ojalá hagan que pueda "conseguir el oro".

"Han cambiado mis condiciones físicas y mentales, ahora llevo más campeonatos a las espaldas y eso hace que tengas más madurez, además, al no ser tan niño te formas más físicamente. Es un Jesús diferente, un deportista nuevo, que tiene cosas también que tenía en Río pero con modificaciones que ojalá hagan que podamos conseguir medalla, ojalá el oro", señaló Tortosa en declaraciones a Europa Press.

El deportista madrileño hizo su debut olímpico en Río 2016, donde se quedó a las puertas del bronce, y cuatro años después afronta la cita "en condiciones diferentes" y con "oportunidad" de conseguir la medalla olímpica. "Yo fui a Río con 18 añitos, muy joven y me quedé sin medalla, ahora con 22 tengo más experiencia", reiteró.

Tortosa logró clasificarse el pasado mes de noviembre tras conseguir el bronce en el Grand Prix de Bari (Italia) donde consiguió colocarse entre los 5 primeros del mundo y asegurarse la plaza olímpica antes de tiempo, logro que "muy pocos consiguen". "Han sido cuatro años de muchas competiciones y de estar situado a finales de año. Ha sido un camino largo, muy duro y espero la recompensa", señaló.

"Mi familia se alegró mucho de la clasificación. Yo me alegro, pero ellos se alegran aún más por mí, son los que me apoyan día a día y me acompañarán a Tokio también. Es una noticia que les ha llenado de ilusión y de ganas, ya tienen los billetes", confesó.

El taekwondista reconoció la "gran importancia" de un evento olímpico que exige una "muy buena preparación mental", para que así no les pueda sobrepasar la "presión mediática". "Sabemos todo lo que conllevan unos Juegos, es un evento muy importante y tenemos que enfocarlo de forma que no nos supere el campeonato", subrayó.

"Además, este año vamos a competir 'poquito', campeonatos justos porque el objetivo son los Juegos y vamos a centrarnos en entrenar, en preparar bien física y sobre todo mentalmente esta cita. Es una cita muy importante y tenemos que poder afrontarlo con mucha ilusión y plasmarlo en el tapiz", subrayó.

El deportista español ocupa la tercera posición del ranking mundial en la categoría -58 kilos por detrás de dos surcoreanos, sus principales rivales porque "es su deporte rey". "El taekwondo nació en Corea, tienen una liga profesional y para ellos es muy importante, esa lucha interna hace que luego tengan muy buen nivel internacionalmente", reconoció.

"A veces he conseguido medalla en campeonatos, pero me he quedado a las puertas de ganar, y eso es lo que ha marcado una diferencia en el ranking con ellos. Pero creo que al final la clave es llegar a un campeonato importante y sacar un buen resultado y así poco a poco les podré adelantar", añadió.

En este sentido, el madrileño considera de "gran importancia" los "pequeños detalles" en un deporte como el taekwondo, donde "te lo juegas todo en muy poquito tiempo", por lo que hay que "tener muy clara la estrategia y trabajar mucho mentalmente".

"En mi deporte todo importa. Un segundo puede cambiar el combate y lo puedes perder, por eso hay que estar muy centrado en lo que vas a hacer en los 6 minutos de combate. Además, hay que tener la capacidad de anticipación frente al rival, son cosas que las vas aprendiendo poco a poco con el tiempo y es lo que realmente te de experiencia", recalcó.

Finalmente, el español se mostró "muy contento" de participar en los Juegos con sus compañeros y "amigos", Javier Pérez Polo y Raúl Martínez, también clasificados en las categorías de -68 kg y -80 kilos, respectivamente. "Llevamos juntos desde que éramos pequeños en la selección de Madrid, hemos crecido juntos, desde cuando no éramos nadie hasta ahora. Estamos muy ilusionados", señaló.

"Javi estuvo conmigo ayudándome en Río y la verdad es que afrontamos esta cita de la mejor manera, estamos entrenando en el CAR de Madrid con nuestro entrenador Miguel Ángel Herranz, que nos ha llevado a lo mejor de lo mejor clasificando a tres deportistas españoles de taekwondo a unos Juegos, y es la primera vez que se hace en la historia", concluyó.