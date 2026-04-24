Jim Furyk, capitán de USA para la Ryder de 2027

Archivo - Jim Furyk, Presidents Cup - Europa Press/Contacto/Graham Hughes - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Jim Furyk fue nombrado este viernes capitán del equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup de 2027 que tendrá lugar en suelo europeo, en el recorrido de Adare Manor, Limerick (Irlanda).

La PGA de América anunció el regreso de un Furyk que fue ya capitán del USA Team en la edición de la Ryder de París 2018, donde Europa firmó una sólida victoria (17.5, 10.5). El equipo americano tratará de recupera un trofeo que no gana desde 2021.

Además, en la última edición el año pasado, Europa firmó una gran victoria en Nueva York, pese al temor del ambiente infernal y un equipo estadounidense mejor situado en el ranking mundial. Furyk, de 55 años, ha estado junto al equipo de su país en las últimas 14 ediciones de la Ryder, ya fuera de capitán, vicecapitán o jugador.

Como jugador, el golfista de Pensilvania compitió en nueve Ryders consecutivas. "La oportunidad de capitanear al equipo estadounidense de la Ryder Cup por segunda vez es un gran honor. Me comprometo a brindar a nuestros jugadores las mejores condiciones para triunfar mientras trabajamos para recuperar la copa en suelo europeo", dijo.

La capitanía de USA parecía destinada a Tiger Woods, pero el 'Tigre' renunció a esa posibilidad hace un mes después de su último accidente de coche, que destapó otro momento personal complicado en el californiano. Furyk sustituye a Keegan Bradley, mientras que en el bando europeo ya se confirmó la tercera edición seguida para un Luke Donald que tratará de hacer historia con una tercera Ryder en Irlanda, del 17 al 19 de septiembre de 2027.