El Jimbee Cartagena y el Palma Futsal se meten en otra Final Four de la Champions League

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Jimbee Cartagena Costa Cálida, gracias a su triunfo por 7-4 ante el Kairat Almaty, y el Illes Balears Palma Futsal, pese a perder por 1-0 en su visita al Riga FC, han sellado este viernes su clasificación para la Final Four de la Champions League 2025-26.

De los dos representantes españoles, el Palma Futsal fue el primero que consiguió billete hacia ese torneo definitivo con cuatro equipos en busca del título. Así, los baleares partían con ventaja en su eliminatoria de cuartos de final tras ganar la ida del 22 de febrero en Son Moix por 7-4.

Y en esta ocasión, para el partido de vuelta en la capital de Letonia, la igualdad imperó hasta casi el desenlace. La expulsión del jugador local Dylan Vargas en el 32' animó al Palma, que pese a todo no acertó ninguna oportunidad ni al final con situación de portero-delantero en su oponente.

A 33.5 para acabar el encuentro, un disparo de Artjoms Kozlovskis desde la banda izquierda tropezó en una rodilla de Deivão y el balón acabó en el interior de la portería visitante. Aun así, el conjunto mallorquín selló sin más sustos su pase a la Final Four, que se jugará del 8 al 10 de mayo.

En ese torneo por ser campeón de Europa, que será en Pésaro (Italia), también estará el Jimbee Cartagena. Su 1-2 de la ida daba ventaja a los cartageneros en cuartos de final, frente a un Kairat que claudicó pronto en la vuelta. Dos goles de Pablo Ramírez allanaron el camino y luego otro de Muhammad Osamanmusa se unió a los dobletes de Gabriel Motta y Waltinho.