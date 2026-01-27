El alcalde de Milán critica posible presencia de agentes del ICE en los Juegos de Invierno: "No son bienvenidos"

Milan, Italy: Milan, The Third International Tourism Forum at the Palazzo del Ghiaccio. Pictured: Giuseppe Sala (Mayor of Milan) - Europa Press/Contacto/Alessandro Bremec

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha criticado este martes la posible presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad italiana junto a Cortina d'Ampezzo desde el 6 de febrero.

La posibilidad de que la Patrulla Fronteriza acompañe al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la gala inaugural de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo ha generado polémica en el país, toda vez figuras políticas como el regidor de Milán han criticado el posible despliegue de las fuerzas detrás de la muerte de manifestantes en Minneapolis.

"Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema", ha asegurado Sala respecto a la presencia de los agentes en la comitiva estadounidense que viajará a Italia. "El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda", ha afirmado.

De esta forma, ha defendido protestar por su posible presencia insistiendo en que "no deben" ir a Italia porque que es un cuerpo que no se alinea con los estándares de gestión de la seguridad "democrática". "Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE", ha señalado en declaraciones recogidas por la radio italiana, RTL.

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones populares y la preocupación y criticas desde distintos puntos del espectro ideológico. El último caso fue la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis.

Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia de armas. Esta y otras actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado.