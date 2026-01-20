JJ.OO.- AMP. Olivia Smart y Quim Salarich, abanderados de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

El esquiador Joquim Salarich y la patinadora Olivia Smart, abanderados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - COE

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

España acudirá a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, con un equipo formado por 20 deportistas y con la patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich como abanderados.

Según informó el Comité Olímpico Español (COE), el Equipo Olímpico Español que representará a España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina estará integrada por 20 deportistas, igualando la participación en Sochi 2014, la más numerosa hasta la fecha jamás alcanzada en unos Juegos de Invierno.

El Comité Ejecutivo se reunió este martes de manera extraordinaria por videoconferencia para aprobar la lista definitiva de los 20 deportistas que representarán a España en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

De esta forma, la Real Federación Española de Deportes de Hielo estará representada por siete deportistas. Olivia Smart, que será una de las abanderadas, y Tim Dieck se estrenarán juntos en una competición olímpica en la modalidad de danza de patinaje artístico. Para la patinadora serán sus segundos Juegos Olímpicos como miembro del Equipo Olímpico Español, mientras que el patinador debutará con España, tras haber participado en Beijing 2022 con Alemania.

En esa misma modalidad también debutarán en unos Juegos Sofía Val y Asaf Kazimov, tras una histórica clasificación. Tomás Guarino también competirá en patinaje artístico, pero en su caso será en la competición individual masculina. Nil Llop y Daniel Milagros serán los primeros deportistas españoles que compitan en una cita olímpica de invierno en patinaje de velocidad. Llop participará en los 500 metros, mientras que Milagros lo hará en los 1.000.

Por su parte, la Real Federación Española de Deportes de Invierno acudirá a Milán representada por nueve deportistas. En esquí alpino estarán Joaquim Salarich, el segundo abanderado, y Arrieta Rodríguez. En esquí de fondo participarán Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell. Y, por último, Lucas Eguibar y Álvaro Romero representarán a España en snowboard cross, Queralt Castellet -plata en los Juegos de Pekín en 2022- en halfpipe y Nora Cornell en slopestyle y big air.

Además, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada se convertirá en la primera federación con participación española en unos Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno, gracias al debut del esquí de montaña como deporte olímpico. Cuatro serán los deportistas que representen a dicha federación: Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa. Los dos primeros competirán tanto en individual como en relevo mixto, mientras que los dos restantes únicamente harán la competición individual.

Esta lista de participación podría sufrir alguna modificación, desde el día de hoy y hasta el día 26 de enero, por la reasignación de plazas, ampliándose así el número de atletas que formaría el Equipo Olímpico Español, según informó el COE.

El COE también informó de que Olivia Smart y Quim Salarich llevarán la bandera de España en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos. "Dos deportistas que representan talento, esfuerzo y los valores del olimpismo, y que tendrán el honor de liderar al Equipo Olímpico Español en una cita muy especial", resaltó el presidente del COE, Alejandro Blanco.

"Es un placer poder representar a España por tercera vez en unos Juegos Olímpicos y este año me han dado la noticia de que voy a ser abanderado, y eso me llena de orgullo", reconoció, por su parte, Salarich, que llega a estos Juegos "con una madurez a nivel de resultados y a nivel de esquí que no tenía en los anteriores", en una pista que "se adapta mucho" a sus condiciones. "Voy a dar el 100% de mí", señaló.