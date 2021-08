Husillos: "No le encuentro explicación"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos ha reconocido que no tiene "explicación" para lo ocurrido en las series de 400 metros de los Juegos Olímpicos, donde ha quedado eliminado este domingo pese a que llegaba en "un estado de forma muy bueno".

"El estado de forma era muy bueno y llegar a este momento tan importante de la temporada y hacerlo mal me fastidia mucho. Ahora a descansar y a pensar en que la temporada que viene hay citas muy importantes", explicó Husillos en declaraciones facilitadas por la RFEA.

El palentino reconoció no tener una respuesta a su actuación en el Estadio Olímpico. "No sé la situación en la que ha pasado la carrera. No me he encontrado bien en la segunda mitad y eso ha sido el detonante de mi actuación. No le encuentro explicación. Ya habrá tiempo de buscar esa causa cuando me siente y pase este momento, lo hable con mi entrenador y con mi gente, o simplemente que yo le dé vueltas a la cabeza", indicó.