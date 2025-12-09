JJ.OO.- Ayuso cree que sería "maravilloso" que Madrid demostrara su espíritu olímpico con Juegos "para España entera"

Isabel Diaz Ayuso, President of the Community of Madrid looks on during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Santiago Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado que sería "maravilloso" que la región demostrara su espíritu olímpico albergando unos Juegos "para España entera", pero ha destacado que es necesario para ello la colaboración de todas las administraciones.

"Sería maravilloso que Madrid también demostrara su espíritu olímpico al mundo a través de los Juegos, pero hace falta que todas las administraciones reivindiquen", ha indicado la dirigente regional en declaraciones a los periodistas desde las obras de la futura estación de Comillas.

Considera además que, para ello, también sería necesario que "fueran en favor" todas las comunidades autónomas. Podríamos hacer grandes cosas con las comunidades limítrofes, con la Comunidad Valenciana, puesto que también tienen mar, en fin, sería maravilloso y ojalá se consiga, pero mientras tanto los grandes eventos se van sucediendo y esto demuestra que estamos preparados para todo", ha apostillado.