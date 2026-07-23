Bruselas avisa de que nuevas sanciones a Rusia afectan también al deporte pese a readmitir el COI atletas rusos

Archivo - El comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. - BOGDAN HOYAUX - Archivo

BRUSELAS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha avisado este jueves de que el vigesimoprimer paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia incluye medidas contra el presidente del Comité Olímpico Ruso y restricciones de visado dirigidas a antiguos combatientes rusos, incluidos aquellos que participan en competiciones deportivas.

"Las medidas adoptadas hoy envían una señal clara", ha afirmado el comisario maltés en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha advertido de que la UE seguirá adoptando medidas "proporcionadas", incluida la retirada de financiación cuando sea necesario, y que mantiene "bajo consideración" nuevas restricciones si las circunstancias lo justifican.

En este contexto, Micallef ha instado a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones deportivas europeas a garantizar que el deporte no se utilice como instrumento de propaganda estatal ni para "normalizar" la agresión rusa contra Ucrania, tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la suspensión del Comité Olímpico Ruso.

"Corresponde ahora a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones deportivas garantizar que el deporte no se utilice para la propaganda estatal ni para normalizar la agresión de Rusia", ha señalado.

Micallef ha explicado además que la pasada semana mantuvo un encuentro con el presidente de los Comités Olímpicos Europeos (EOC), Spyros Capralos, en el que abordaron la decisión adoptada por el COI y reivindicó la "sólida colaboración" entre la Comisión Europea, los Comités Olímpicos Europeos y los comités olímpicos nacionales de todo el continente.

Sus declaraciones llegan después de que el COI decidiera a principios de julio levantar la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso desde octubre de 2023, al considerar que la organización rusa ya no integra a entidades deportivas de los territorios ucranianos ocupados por Moscú.

La decisión fue duramente criticada por la UE y sus ministros de Exteriores, que condenaron de forma unánime la medida en el Consejo celebrado el pasado 13 de julio, al considerar que transmite un mensaje equivocado mientras continúa la invasión rusa de Ucrania y coincide con un aumento de los ataques contra la población civil ucraniana.

En paralelo, Bruselas ha endurecido su postura frente a cualquier iniciativa que, a su juicio, pueda contribuir a blanquear la agresión rusa a través del deporte o la cultura. En este contexto, decidió retirar la financiación comunitaria a la Bienal de Venecia después de que la organización mantuviera la participación de Rusia en la edición de este año, al entender que la cultura no debe convertirse en un vehículo para normalizar la guerra impulsada por el Kremlin.