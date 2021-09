La Comunidad de Madrid rinde homenaje a sus deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rendido este miércoles por la tarde homenaje a los deportistas madrileños que han participado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

En un acto en las instalaciones deportivas Canal de Isabel I, en Madrid capital, se han dado cita la mayoría de deportistas con vinculación con la región que han participado y los medallistas olímpicos Adriana Cerezo Iglesias (plata en taekwondo), Alberto Fernández (oro en tiro), Damián Quintero (plata en kárate), Rayderley Zapata (plata en gimnasia artística), y Pilar Peña (plata en waterpolo).

Además, han estado presentes los paralímpicos Sara Martínez Puntero (plata en salto de longitud), Eva Moral Pedrero (bronce en triatlón PTWC), Sergio Ibáñez Bañón (plata en judo)y Álvaro Valera Muñoz-Vargas (bronce en tenis de mesa dobles).

El presidente del Comité Olímpico Español (COI), Alejandro Blanco, ha recordado que a los Juegos solo van los elegidos por sus capacidades, por su dedicación y su profesionalidad pero ha hecho una especial mención a la familia de estos, sus primeros entrenadores y sus primeros clubs.

Blanco ha incidido en que cada vez es más difícil clasificarse para unos Juegos, y que este ya es "el primer mérito", pero ha puesto en valor el camino que se recorre y los obstáculos que se vencen. "No hay reto, no hay medalla que no se pueda derribar", ha apuntado.

Así, ha hecho hincapié en que los deportistas representan "lo mejor de la sociedad" y son "un ejemplo para todos". "Cuando vemos a un deportista competir, cuando conocemos su historia, estimula nuestra propia historia", ha dicho, para a renglón seguido señalar que son el ejemplo del Madrid que está defendiendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso "igualitario, sin complejos, integrador y más social que nunca".

"Estáis en el mejor sitio y con la mejor presidenta. El pasado os avala y el mejor futuro está por construir y solo podéis contribuir haciendo lo que hacéis", ha declarado.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ha coincidido en que el paso de los deportistas del país por Tokio es "un ejemplo" y más cuando se está viviendo una situación, como es la pandemia, "que se ha llevado a mucha gente por delante". Por ello, ha incidido en que es necesario mandar un mensaje de compromiso y positivismo.

Respecto a las personas con discapacidad, ha hecho hincapié que estas solo quieren "ser iguales", ser "uno más" aunque a veces sea "tan difícil". "Creo que la aportación de nuestros deportistas es un ejemplo para seguir avanzando, para que la sociedad lo entienda y para que sea cada día un poquito mejor", ha apuntado.

El deportista olímpico Alberto Fernández ha recordado que este ha sido un ciclo olímpico "más largo de lo normal" en el que han tenido que dejar de competir y de entrenar y readaptarse. "Juntos con vuestra ayuda somos un gran equipo que hace posible que podamos estar aquí", ha recalcado.

La presidenta madrileña ha remarcado que es un orgullo poder celebrar un acto como este después de un "año y medio tan difícil" donde la sociedad madrileña se ha llevado "muy poquitas alegrías". Por ello, ha puesto en valor las emociones positivas que estos deportistas han generado durante los Juegos.

"Os queremos dar las gracias por todo lo bueno que nos habeis traído y por el ejemplo que supone vuestro esfuerzo y vuestro éxito para quienes os miran con tanto orgullo y quieren ser como vosotros en el futuro", ha declarado, al tiempo que ha alabado la capacidad de "superación y resistencia". Además, les ha agradecido que hayan sido capaces de llevar la Marca Madrid fuera de la región.