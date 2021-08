Valentín: "La Federación Internacional hace siempre lo que quiere"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín ha reconocido estar viviendo "un día un poco triste" con su décimo puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio, resultado que achaca a "diferentes factores", entre los que subrayó los cambios de normativa de la Federación Internacional de Halterofilia, un organismo que "hace siempre lo que quiere".

"Hoy es un día un poco triste porque se dieron diferentes factores en los que no me hubiera gustado competir en Tokio, pero aún así quería esta encima de esa tarima y sentir mis cuartos Juegos Olímpicos. Incluso estuve pensando días atrás si no competir, era una decisión que únicamente tenía que tomar yo. Decidí competir y dar la cara. Estoy contenta de poder estar aquí y no tanto con el resultado", resumió Valentín ante la prensa.

Respecto a la preparación previa a los Juegos, explicó que "ha sido un año bastante complicado con muchas idas y venidas, de una categoría a otra, con problemas de salud y ahora la lesión a última hora". "Yo siempre he tenido una vida muy estable y esto me ha desestructurado bastante. Quiero volver a mi categoría de peso, entrenar tranquila, volver a hacer mi técnica y sentirme a gusto porque llevo tiempo sin sentirme como siempre", reconoció.

La berciana avanzó su intención de disputar los Juegos de París, pero lamentó la incertidumbre que genera la Federación Internacional (IWF). "Si quiero estar en París primero tengo que clasificarme en campeonatos de Europa y del mundo. Primero tenemos que saber cómo va a ser la clasificación para París, cuántas categorías habrá en los Juegos... Al final la Federación Internacional de Halterofilia hace siempre lo que quiere. Lo normal sería que hubiese un consenso con los deportistas, pero en este caso no ha sido así y veo complicado que sea así", se resignó.

"Llevo bastantes semanas sintiendo molestias y no sé cómo estaré en París. Es totalmente incierto porque falta mucho tiempo para la clasificación, son tres años. Me encantaría estar en uno de mis mejores momentos, pero lo que más pienso ahora es en recuperarme bien", finalizó la triple medallista olímpica.