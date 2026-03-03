Illa recibe a los olímpicos de invierno: "Cataluña puede ser potencia en deportes de invierno"

El deportista olímpico Oriol Cardona (i) le entrega un esquí firmado al president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la recepción a los deportistas catalanes de los JJ.OO. de invierno 2026, a 3 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este martes en el Palau de la Generalitat a una representación de los deportistas catalanes que han participado en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, y ha defendido que el éxito en estas olimpiadas prueba que "Catalunya puede ser potencia en deportes de invierno y de montaña".

El presidente, junto al conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha recibido al esquiador de montaña Oriol Cardona, medalla de oro en individual y bronce en relevo mixto, el deportista de la delegación española más laureado, y también a la esquiadora de montaña Maria Costa y a la 'rider' de snowboard Nora Cornell.

Illa ha dicho que Catalunya puede ser potencia en este ámbito por el entorno excelente que son los Pirineos, por la tradición del deporte de montaña y de invierno y por la innovación: "Estos tres factores, unidos a vuestro ejemplo, debemos ser capaces de traducirlos en nuevas vocaciones y en más afición a los deportes de invierno por parte de los jóvenes".

PARTICIPACIÓN CATALANA MÁS ALTA

Ha felicitado a Cardona por su medalla de oro, y ha extendido la felicitación a los 11 deportistas catalanes que han participado en los Juegos Olímpicos: "Competir en unos Juegos Olímpicos en sí es un éxito. Obtener una medalla, en fin, es doble éxito".

Ha señalado que el 55% de la delegación española estaba formada por catalanes, y se ha tratado de la participación más numerosa de Catalunya en los JJ.OO., cosa que "no es por casualidad", sino porque se están haciendo bien las cosas y tienen el propósito, ha añadido, de hacerlas todavía mejor.

También ha agradecido a los deportistas haber demostrado que el deporte catalán es "sinónimo de competir con nobleza, con respeto y con capacidad de superación", y que han puesto su esfuerzo, compromiso y confianza en sí mismos para llegar a los Juegos.

APUESTA POR EL DEPORTE

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado la apuesta del Govern por el deporte, y ha dicho que quieren que haya más campeones olímpicos catalanes, pero también aumentar la práctica deportiva en general: "Si hay un buen deporte base, pueden salir deportistas de élite. Si hay deportistas de élite, son un incentivo para el deporte de base".

En este sentido, ha destacado el plan para modernizar equipamientos públicos presentado el año pasado, y ha dicho que trabajan para cambiar el paradigma del deporte de alto nivel bonificando y facilitando su trayectoria "pasando de dar apoyo puntual a construir un sistema que les acompañe".

Para ello hacen falta recursos, ha recordado, y se ha referido al proyecto de Presupuestos aprobado por el Govern y en tramitación parlamentaria, en que crecen un 75% los recursos de la conselleria hasta alcanzar los 145 millones de euros: "Pido la responsabilidad de todo el mundo y tiendo la mano a poder acordarlos en esta tramitación parlamentaria".

"Hay margen para acordar y el Govern tiene la firme voluntad de que se puedan aprobar por el bien de Catalunya y, en este caso, también por el bien del deporte catalán. Creo que lo merecen los deportistas, lo merecen las federaciones, lo merecen todos los practicantes de deporte", ha añadido.

ORIOL CARDONA Y EL CRECIMIENTO DEL SKIMO

Por su parte, el esquiador de montaña Oriol Cardona ha agradecido al presidente el acto en la Generalitat y el reconocimiento, y al conseller le ha agradecido su presencia en Milán-Cortina durante la competición: "Estar físicamente allí el día de carrera, para nosotros significó mucho".

Ha dicho que el esquí de montaña, debutante en estas olimpiadas de invierno, era un deporte pequeño y olvidado, que espera que "a partir de ahora crezca" tras esta participación, y ha agradecido a las federaciones haber apostado por este deporte desde hace años.

BERNI ÁLVAREZ: "LA PRESIÓN ERA MUY GRANDE"

Finalmente, el conseller Álvarez se ha mostrado orgulloso de las dos medallas olímpicas para el deporte catalán y del resultado del resto de deportistas catalanes: "Teníamos muchas ganas de que esto ocurriera. Sabemos que la presión que tenía mucha gente para hacer unos buenos resultados era muy grande, y gestionar esto no es fácil".

Ha dicho que todos los deportistas han representado a Catalunya de una forma excelente, y que desde su conselleria tienen la intención de "sumar" para que el deporte de élite tenga resultados.