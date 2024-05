Max llega a España con series originales, programas locales y 3.600 horas de Juegos Olímpicos

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Max, el renovado servicio de streaming de Warner Bros. Discovery llega a España el 21 de mayo. La plataforma nace de la unión de HBO Max y Discovery+, y reunirá los contenidos más destacados de ambas, así como los eventos deportivos emitidos por Eurosport. "España es un mercado muy importante para nosotros, no solo a nivel europeo sino internacional", asegura Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y director general de Warner Bros. Discovery para España, Italia y Portugal.

"Nuestra estrategia es muy clara y está muy ligada a lo que es el consumidor", se une Ángel Yllera, vicepresidente de Licencias de TV, Affiliate Sales y Distribución Digital de la compañía en España, Italia y Portugal, en la presentación de la plataforma en Madrid. "Max nace con el espíritu de ser uno de los grandes servicios de streaming a nivel global", añade. "Tenemos que estar muy atentos a los cambios de la industria, a las nuevas posibilidades de distribución, porque al final el que manda es el consumidor. Estamos aquí, hemos llegado, tenemos que seguir evolucionando y hemos llegado para quedarnos muchos años", celebra el ejecutivo.

Para ello, la oferta de contenidos se dividirá en diferentes secciones. Por un lado, estarán las producciones originales de Max, como las próximas series 'Dune: Prophecy', 'Welcome to Derry' (serie precuela de 'It'), la nueva adaptación de 'Harry Potter' o 'El Pingüino', spin-off de 'The Batman'. A nivel español, uno de los grandes estrenos es 'El caso Sancho', serie documental que investiga en tiempo real el proceso judicial en Tailandia que involucra a Daniel Sancho y el fallecido Edwin Arrieta. El primer capítulo, el "episodio cero", ya está disponible. El resto llegarán después del verano.

Por su parte, HBO también mantendrá sus propios proyectos originales como 'Euphoria', 'The White Lotus' o 'La Casa del Dragón'. "HBO seguirá siendo HBO", puntualiza Leah Hooper-Rosa, vicepresidenta ejecutiva de streaming de Warner Bros. Discovery en Europa, Oriente Medio y África.

A su vez, Max contará con un amplio catálogo de cine gracias a las películas de Warner Bros. Así, próximamente llegarán estrenos como 'Dune: Parte 2' o 'Godzilla y Kong: El nuevo Imperio'. La plataforma incluirá programas de entretenimiento de producción internacional y también local. A este respecto destacan la nueva edición de 'Pekín Express' y la primera entrega española de 'Naked Atraction'.

"'Pekín Express' es, para nosotros y para el mercado de España, un formato con una trayectoria espectacular, que sigue teniendo su espíritu totalmente vigente", comenta Alberto Carullo, vicepresidente de producción local original de Max en España, Italia y Portugal. "Le hemos aportado el sello Max", sugiere también. "El futuro es prometedor, divertido y apasionante", se suma el actor Miguel Ángel Muñoz, presentador de la nueva edición del programa, en una conexión desde Hanoi.

En cuanto a 'Naked Atraction', este formato de citas nació en Reino Unido hace ocho años y ahora llega a España. "Las citas empiezan al revés: gente que va desnuda, se conocen y luego ya se visten y se conocen en profundidad", explica su presentadora, Marta Flich. "Puede parecer superficial pero no lo es porque no son todos adonis. Hay gente que está muy orgullosa de su cuerpo y tienen una belleza canónica. Pero hay otros cuerpos, todos son bonitos, que han pasado por experiencias y dicen: 'Yo soy así y quiero que me aceptes como soy desde el principio'", continúa.

De esta forma, Flich define el "divertido" programa como un "proyecto sano a más no poder" y en el que se tratan temas delicados y también pedagógicos. "Va a haber polémica. La polémica es buenísima, yo la recibo en positivo siempre porque para que se hable y se normalice hay que remover los cimientos de las cosas para darle naturalidad", sentencia.

FICCIONES ESPAÑOLAS

En el campo de la ficción local, Max llegará a España con la producción de tres series. La primera de ellas será 'Cuando nadie nos ve', basada en la novela homónima de Sergio Sarria. Estará protagonizada por Maribel Verdú y Mariela Garriga y la dirección de los ocho episodios corre a cargo de Enrique Urbizu. "Trabajar con él es un antes y un después. Llevo 100 películas y 40 años en esta industria y verdaderamente dices: 'guau'", agradece la actriz española.

La segunda serie será 'Pubertat', creada, escrita y dirigida por Leticia Dolera. "Empezamos el rodaje el 30 de junio", desvela la cineasta. "La armonía de una comunidad se ve truncada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a tres adolescentes como culpables", reza la sinopsis del proyecto. "Las series te permiten hacer una radiografía social y psicológica muy profunda de los personajes y su entorno", menciona también Dolera.

El tercer y último proyecto de ficción, anunciado durante la propia presentación de Max en España, es 'Furia'. La serie creada y dirigida por Félix Sabroso estará protagonizada por Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro. "Ha sido un proceso de escritura muy largo, de casi dos años. Y para mí era fundamental, y estábamos todos en la misma línea, que necesitábamos un casting icónico, espectacular y muy poderoso", asegura Sabroso.

La serie es "una sátira contemporánea y realista sobre el mundo que nos está tocando vivir y cómo estas mujeres se enfrentan a toda esa realidad desde dentro y desde fuera", según palabras de su creador. El rodaje comenzará en las próximas semanas.

DEPORTES

Por último, Max contará con una amplia oferta deportiva. En primer lugar, se retransmitirán todos los Juegos Olímpicos de París 2024. "Son 3.600 horas que estarán exclusivamente en Max", expone Fernando Ruiz, periodista deportivo y director de deportes en Eurosport, que confirma que todos los clientes de la plataforma podrán disfrutar de los 32 deportes que componen el evento olímpico.

Por otro lado, de la mano del catálogo de Eurosport, Max ofrecerá numerosas competiciones en vivo de varios deportes diferentes, comenzando por el próximo Grand Slam de tenis, Roland Garros. "Este último momento de la carrera de Nadal no podemos negar que está siendo un poco incierto. Hay veces en las que creemos que puede dar más de lo que realmente tiene, hay días que nos dice que ya no va a jugar más, como pasó el último día aquí en Madrid. Y Roland Garros siempre es especial", dice el extenista y presentador Álex Corretja acerca del 14 veces campeón del torneo.

Junto al tenis, Max ofrecerá las mayores carreras de ciclismo en todas las modalidades, entre ellas la Vuelta a España y el Tour de Francia. "La apuesta que ha hecho Max con el ciclismo es darle la oportunidad al aficionado de ver cualquier disciplina, de disfrutar de todas las pruebas", agradece Alberto Contador, exciclista y presentador. Además, el servicio de streaming también emitirá la UFC para aprovechar el boom tras la consecución del cinturón de campeón del español Ilia Topuria.

Max estará disponible en España a partir del 21 de mayo. Además, llegará a diferentes plataformas y servicios. "Queremos darle al consumidor mayores posibilidades a la hora de acceder a Max. Por eso, a partir del lanzamiento, el 21 de mayo, estará disponible en Vodafone _que ya lo estaba_, en Movistar, en Orange Masmovil y, como se anunció hace unos días, estará disponible a partir del 11 de julio en Prime Video Channels", recuerda Yllera.

Además, tras el reciente acuerdo de Warner Bros. Discovery y Disney para crear un paquete de streaming que combine suscripciones a las plataformas de ambas compañías en Estados Unidos, los directivos han confirmado que esa misma estrategia podría llegar a España y el resto del mundo más adelante. "El mercado evoluciona y tenemos que estar atentos a cualquier oportunidad de negocio que haya", concluye Yllera.