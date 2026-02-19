AMP. Alejandro Blanco: "Estas medallas son un gran éxito para el deporte español"

Archivo - Alejandro Blanco, President of the Spanish Olympic Committee COE, attends during the presentation of the National teams 2025 /2026 of the Royal Spanish Federation of Winter Sports at COE headquarters on October 28, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha definido como "un gran éxito para el deporte español" las medallas de oro y de bronce logradas respectivamente por Oriol Cardona y Ana Alonso en sus pruebas de esprint del esquí de montaña durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

"Tenemos que estar muy contentos, agradecidos a la federación por el gran trabajo que han hecho y a todos los técnicos, a todos los que están aquí. Y sin ninguna duda esto es un gran éxito para el deporte español", analizó Blanco este jueves en declaraciones facilitadas por el COE.

Para el dirigente español, el metal logrado por la granadina "es como un oro" al recuperarse a tiempo para estos JJ.OO. y dejar atrás la grave lesión que sufrió en octubre. "Después de la lesión, la recuperación que ha hecho, cómo ha competido aquí es verdaderamente extraordinario", dijo Blanco antes de ensalzar el título de campeón de Cardona, quien "venía a por el oro desde la primera carrera que hizo" en la subsede de Bormio.

"Tenemos que decir que estamos contentos, exultantes y realmente impresionados de la actuación que ha tenido todo el equipo. Yo no diría solo Oriol y Ana, diría a los cuatro. Hemos tenido a María, que ha hecho una competición extraordinaria, que se ha quedado en semifinales. Hemos tenido a Ot, que ha quedado quinto en la final, compitiendo de una forma extraordinaria", concluyó en alusión a María Costa y Ot Ferrer.

"HA SIDO UN DÍA INOLVIDABLE"

Horas más tarde, Blanco encabezó una rueda de prensa junto a los dos medallistas españoles. "Ha sido un día de alegrías, de emociones, de lágrimas, de abrazos, de sensaciones y ha sido un día inolvidable para el deporte español. Ahora están aquí Oriol con su maravilloso oro y Ana con su maravilloso bronce, que para mí es igual que si fuese oro por todo lo que ha pasado, la trayectoria que tenía; y no quisiera dejar de mencionar a María", volvió a acordarse de la esquiadora de Santpedor.

"La actuación del equipo ha sido espectacular, que el trabajo, la operación ha sido espectacular y poder compartirlo con el público, con la ministra, con el director general de Deportes, etc. Creo que hoy es un día que no olvidaremos en la vida", añadió el presidente del COE.

"Pero sobre todo a ellos, a los que nos acompañan, gracias de corazón porque hoy habéis puesto el deporte español ahí, ha tocado el cielo el deporte español. Ya hace muchos años que no había un oro, yo creo que hoy la actuación del equipo español con los cuatro deportistas, con dos medallas, un bronce y María, nunca me puedo olvidar de María... creo que ha sido extraordinaria", insistió el máximo mandatario del COE.

"Sabemos que está teniendo gran repercusión en España el éxito de estos deportistas y eso es gracias a vosotros", se refirió a los medios de comunicación. "Si no, no podríamos trasladar los valores de los deportistas y del deporte a la sociedad", prosiguió Blanco en la charla.

"Y para ellos dos yo creo que, más allá de los resultados deportivos, más allá de lo que ya habéis demostrado, esta rueda de prensa, esta videoconferencia, ha sido un máster. Tened en cuenta las preguntas y un máster a vuestras respuestas al sentido común. Habéis pasado la mitad de los Juegos Olímpicos; queda el sábado, rematemos el sábado", aguruó.

"Bernat me dice que el sábado hay medalla. Y, si me lo dice Bernat, yo me lo creo", hizo referencia a Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). "Y Bernat me está empujando para decir que diga el color, pero no voy a decir el color. ¡A por la medalla del sábado!", concluyó el presidente del COE.