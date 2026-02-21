JJ.OO/Milán-Cortina.- AMP.- Alejandro Blanco: "Son los mejores Juegos de Invierno de nuestra historia"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, junto a Oriol Cardona, Ana Alonso y el equipo español - COE

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que la medalla de bronce conquistada este sábado por los esquiadores españoles Oriol Cardona y Ana Alonso en la prueba de relevo mixto de esquí de montaña ponen el broche en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 a "los mejores Juegos de Invierno" de la "historia" de España, con una cosecha de tres medallas.

"Oriol y Ana lo han vuelto a hacer. Hemos sufrido. Hemos competido al límite. Lo hemos dado todo. Y cuando parecía que ya era imposible tocar más el cielo... nos regaláis otra medalla. Bronce olímpico. Otra vez en el podio. Otra vez haciendo historia", escribió Blanco en la red social X.

Se trata de la tercera medalla para España en esta cita olímpica, la segunda tanto para Cardona como para Alonso. La andaluza conquistó el bronce en la prueba femenina de esprint celebrada el pasado jueves, solo unos minutos antes de que el catalán se colgase un histórico oro en la prueba masculina, con la que emulaba la hazaña dorada de Paquito Fernández Ochoa en 1972.

"Qué pareja. Qué carácter. Qué manera de entender la montaña y el relevo mixto. Con inteligencia, con ambición y con un corazón que no se rinde nunca. Hoy nos dais la mayor de las ilusiones y el mayor número de medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno para España. Milano-Cortina ya es, sin duda, los mejores Juegos de Invierno de nuestra historia. Orgullo infinito", finalizó.

Posteriormente, en rueda de prensa, aseguró que los dos deportistas "han puesto a prueba el corazón de toda España". "Los minutos que pasamos hasta que finalizó el plazo de la reclamación fueron verdaderamente increíbles, que si tres puntos, que si treinta. Ha sido un día mágico. Oriol y Ana, tardaréis mucho tiempo en dimensionar bien lo que habéis conseguido", recalcó.

"Clasificarse para los Juegos solo está al alcance de los elegidos, sacar una medalla es tocar el cielo con la mano y sacar dos medallas es tocar el cielo con las dos manos", subrayó. "No me quiero olvidar de felicitar a los otros dos deportistas, a Ot y a María, a todo vuestro equipo técnico, tanto el personal como el de la Federación", continuó

Además, resaltó la importancia histórica de lo ocurrido este sábado. "Han sido los mejores Juegos en cuanto a resultados de la historia, pero quedémonos con la actuación de estos dos deportistas, que hoy ya son referencias mundiales, quedémonos con estos resultados, quedemos con la actuación del equipo, con los Juegos de Milán-Cortina y también con la enorme ilusión de ver que hay posibilidades de que los deportes de invierno sigan creciendo y sigan dándole grandes éxitos al deporte español", advirtió.

"Oriol y Ana, gracias de corazón. Hoy todos son emociones, todos son alegrías. Estos Juegos quedarán enmarcados con letras de oro en la historia del deporte español. Enhorabuena y a disfrutar", concluyó el máximo mandatario del COE.