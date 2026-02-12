JJ.OO/Milán-Cortina.- AMP. Lucas Eguibar se queda en cuartos del snowboard cross de Milán-Cortina

Lucas Eguibar (peto verde) y Álvaro Romero (amarillo) durante la prueba de cross del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - NACHO CASARES/COE

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El 'rider' español Lucas Eguibar no pudo estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que su compatriota Álvaro Romero fue eliminado en los octavos de final.

No tuvo suerte el deportista vasco en sus cuartos Juegos y no pudo meterse en las semifinales justo cuando estaba siendo agresivo y se fue al suelo cerrado de una forma antireglamentaria por uno de sus rivales, posteriormente descalificado, lo que no sirvió tampoco de excesivo consuelo para el campeón del mundo de 2021.

Eguibar sólo necesitó la primera bajada en la clasificación para firmar el duodécimo mejor tiempo con 1:08.97 e ir tomando contacto con la competición en un circuito, como ya había augurado en la previa, no excesivamente largo. Romero, por su parte, acusó algo los nervios de su debut olímpico y tuvo que hacer una segunda bajada tras ser descalificado de la primera.

Y la casualidad provocó que los dos cronos de los españoles les emparejasen en la primera ronda eliminatoria de octavos de final junto a dos peligrosos rivales como el francés Loan Bozzolo, actual subcampeón del mundo, y el australiano Adam Lambert, líder de la Copa del Mundo.

Eguibar solventó bien esta complejidad gracias a una buena salida que le situó en la cabeza pegado a Bozzolo, con el que poco a poco fue abriendo un hueco lo suficientemente amplio para garantizarse el billete a cuartos junto al galo. Romero no pudo remontar y acabó tercero por delante de Lambert.

En los cuartos de final, el 'rider' de San Sebastián tenía de nuevo a Bozzolo y a su joven compatriota Jonas Chollet, de 17 años oro olímpico en los Juegos de la Juventud de 2024, y a otro joven 'rider' (21) como el estadounidense Nathan Mare. En esta ocasión, su salida no fue tan buena y se quedó relegado a la tercera posición por detrás de los dos franceses.

Eguibar cayó a la cuarta plaza, pero supo aguantar y esperar su momento para avisar a sus rivales con una buena progresión por dentro que le colocó a la altura de los dos primeros. El español había recuperado sus opciones, pero se abrió a continuación y por ahí se le cruzó de forma fatal Mare en su trazada.

El estadounidense perdió algo el control trasero de su tabla y el donostiarra terminó en el suelo, mientras que su rival terminaría llevándose la victoria y la alegría, efímera porque poco después fue descalificado por esta acción y el segundo billete junto a Chollet fue para Bozzolo que había acabado tercero.

"ME HA PARECIDO MUY INJUSTO, HE ACABADO MUY CABREADO"

Eguibar valoró su carrera de cuartos de final, consciente de que "estas cosas pueden pasar". "Así es mi deporte. En la curva número 3 yo podría haber hecho lo mismo y chocarme con mis otros dos rivales, pero no es mi forma de competir. Me ha parecido muy injusto y he acabado muy cabreado, porque creo que Nathan Pare podría haberlo hecho de otra manera", criticó.

"Ha cogido el interior y luego se ha venido al exterior interceptándome y viniendo completamente a mi línea. Me he ido al suelo y he acabado muy cabreado por la situación, creo que se podría haber evitado perfectamente", agregó sobre la maniobra del estadounidense.

El 'rider' vasco destacó que siguió la estrategia marcada en un principio, porque sabía que "los franceses iban muy rápido, sobre todo en la parte inicial". "Pero nosotros teníamos unas ceras que nos permitían adelantarles en la parte baja. Es una pena porque hemos trabajado muchísimo para terminar así", lamentó.

"En la serie, tenía que coger una buena posición, he querido atacar en la tercera curva para estar bien colocado, lo he logrado, pero luego el norteamericano me ha tirado y he acabado muy enfadado", reiteró Eguibar en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Por otra parte, Álvaro Romero, que finalizó en la 23ª plaza definitiva tras no pasar de octavos de final, reconoció haber "disfrutado de la experiencia" en sus primeros Juegos Olímpicos. "La bajada ha sido de muy alto nivel con el actual líder de la Copa del Mundo, y aun así lo he peleado muy bien", reivindicó.

"Contento con mi nivel, no con el resultado. Seguiremos trabajando hasta el final como hemos hecho hasta ahora. En los próximos cuatro años tendremos Copas del Mundo y varios Mundiales, y lucharemos por ello", agregó el de San Sebastián.

En la final por las medallas, el austriaco Alesssandro Haemmerle remontó para reeditar su medalla de oro de hace cuatro años en Pekín por un escaso margen sobre el suizo Eliot Grondin, plata en 2022, y el también austriaco Jakob Dusek, campeón del mundo en 2023. Cuarto fue Aidan Chollet, hermano de Jonas, pese a que lideró la prueba casi desde el principio.