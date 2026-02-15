AMP.- Nora Cornell firma un 'Top 20' en la clasificación de slopestyle pero se queda sin final

La 'rider' española Nora Cornell - NACHO CASARES

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Nora Cornell ha terminado decimonovena en la clasificación de la modalidad de slopestyle de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, un resultado que no le ha permitido pasar a la final, a la que avanzaban los doce mejores.

En una prueba que se tuvo que adelantar por el mal tiempo, la catalana, de 20 años y que terminó vigésima sexta en la modalidad de big air, se fue al suelo en la primera ronda y los jueces la penalizaron con 23,98 puntos.

Sin embargo, mejoró sus prestaciones en la segunda ronda, en la que logró planchar todos sus trucos, secuencia compuesta de un boardslide to 270 out; backside lipslide; frontside noseblunt; 50-50 to back 180; cab 540; frontside 720 y backside 720, para firmar una puntuación de 53,03 puntos. Esto le permitió acabar en el 'Top 20' de la general, no muy lejos del corte de las finalistas.

De esta manera, Cornell, que mejora así su posición de la modalidad de big air, se despidió de su primera participación olímpica, en el Snow Park de Livigno. "El objetivo ha sido cumplido. Aquí sabía que podía hacerlo muy bien, tenía una muy buena ronda, pero me ha tocado adaptarla porque los entrenos no han ido como esperaba y la he tenido que redefinir de arriba a abajo", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

"Aún así, contenta de haberlo podido lograr y planchar, que era lo que quería. Con la ronda que teníamos pensada inicialmente podría haber pasado a la final, pero al adaptarla era difícil llegar a ella. Me llevo la sensación de que puedo hacerlo, que tengo el nivel y quiero más", terminó.