AMP.- Oriol Cardona y Ana Alonso, bronce en el relevo mixto de esquí de montaña

Oriol Cardona y Ana Alonso - COE

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores españoles Oriol Cardona y Ana Alonso han conquistado la medalla de bronce este sábado en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, segunda presea para ambos en esta edición y tercera para la delegación española, que ya suma ocho en citas invernales.

Por primera vez en la historia, un deportista español, en este caso dos, se cuelga dos metales en Juegos de Invierno, y también, por vez primera, España acaba una competición olímpica invernal con tres preseas en el medallero. Las tres conquistadas este febrero por el esquí de montaña suben hasta ocho la colecta de España en la historia de los Juegos de invierno.

Todo tras una prueba con incertidumbre hasta el final, ya que España cruzó la línea de meta tercera pero con una tarjeta amarilla que indicaba una penalización pendiente, que podía poner el peligro la medalla. Sin embargo, minutos después se confirmaba que la sanción era de solo tres segundos, lo que mantenía el tercer puesto para la pareja española.

En la última prueba con representación española en estos Juegos, Alonso, bronce en la prueba esprint, llegó séptima a la primera transición pero consiguió salir de allí segunda, con la francesa Emily Harrop liderando con diez segundos de ventaja. En el ascenso, con la gala destacada, España y Suiza marcaban distancias y se distanciaban de Italia y el resto de competidoras.

En el cambio de relevo, la andaluza entregó en cuarta posición el testigo al campeón olímpico Cardona, obligado a remontar. El francés Thibault Anselmet mantenía a Francia al frente, y en el primer ascenso el de Banyoles subía hasta la tercera plaza, en la que posteriormente, tras el descenso, pasó el relevo a Alonso.

La granadina logró situarse segunda por delante de la suiza en la primera subida, aunque claudicó en la transición para bajar a la últimas de las posiciones de podio, con Italia y Estados Unidos amenazando. Un problema a la hora de poner las pieles en los esquís -que posteriormente acarrearía una sanción de tres segundos por producirse fuera de la línea- bajó a España hasta el quinto puesto antes del relevo final.

Así, Cardona salió dispuesto a remontar, y en apenas unos metros consiguió situarse tercero, con muchísima fuerza, con Anselmet y el suizo Jon Kistler cada vez más cerca. Finalmente, garantizó el bronce, a pesar de una penalización final de tres segundos, por detrás de Francia y de Suiza, oro (26:57.4) y plata (a 11.9) respectivamente.

El skimo, nuevo deporte del programa olímpico invernal, se ha erigido como el gran caladero de preseas para la delegación española en esta edición de los Juegos de Invierno. La andaluza conquistó el bronce en la prueba femenina de esprint celebrada el pasado jueves, solo unos minutos antes de que el catalán se colgase un histórico oro en la prueba masculina, con la que emulaba la hazaña dorada de Paquito Fernández Ochoa en 1972.