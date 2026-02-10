AMP. Pueyo y Sellés firman el 'Top 30' en el Sprint Clásico del esquí de fondo de Milán y Cortina

El español Jaume Pueyo durante el Sprint Clásico del esquí de fondo de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo - DIEGO SOUTO/COE

Los españoles Jaume Pueyo y Bernat Sellés firmaron un positivo 'Top 30' en la prueba de Sprint Clásico del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo, mientras que Marc Culell no pudo pasar de la clasificación en un evento que dio el segundo oro de la cita al noruego Johannes Klaebo.

Pueyo y Sellés alcanzaron la ronda de los cuartos de final después de superar la fase de clasificación, con el primero, en sus segundos Juegos tras los de Pekín en 2022, logrando el decimotercer mejor tiempo con 3:15.81, mientras que el segundo terminó con el vigesimonoveno, un 3:18.56 que le dio el billete a la siguiente ronda donde entraban los 30 mejores cronos. Colell, por su parte, cerró su debut olímpico en la posición 55 (3:27.49).

Para pasar a las semifinales, los dos españoles necesitaban acabar entre los dos primeros de sus series, o ser uno de los dos mejores tiempos, lo que encarecía mucho una clasificación que a Sellés se le complicó de inicio por el fuerte ritmo que impusieron sus rivales y que le descolgaron demasiado pronto para acabar el sexto (3:41.76).

En cambio, Pueyo trató de jugar sus bazas y estuvo a punto de pasar a las semifinales. El esquiador catalán supo aguantar en los puestos delanteros todo el tiempo y entró con opciones en la recta final, pero ahí le faltó algo más de energía y no pudo pelear ese billete, acabando igualmente sexto (3:40.44).

Finalmente, según los tiempos obtenidos, Pueyo y Sellés concluyeron en la vigesimosexta y la vigesimonovena posición, respectivamente, siendo la primera vez que dos españoles acaban dentro del 'Top 30' de esta prueba en unos Juegos Olímpicos.

Por otro lado, la medalla de oro fue para el noruego Johannes Klaebo, la segunda que consigue en Milán y Cortina d'Ampezzo tras la del pasado domingo en el esquiatlón y mantenerse invicto a nivel olímpico en esta modalidad que dominó con mucha autoridad.

El noruego se colgó su séptimo oro olímpico, a uno del récord de ocho de sus compatriotas Marit Bjoergen, Bjoenrn Daehlie y Ole Einar Bjoerndalen, y sigue con el sueño de ganar las seis que va a disputar, algo que no ha logrado ningún deportista en unos Juegos de Invierno, tras imponerse por delante del estadounidense Ben Ogden, sorprendente plata, y del también noruego Oskar Opstad Vike, bronce.

Por otro lado, en la prueba femenina, la victoria fue para la sueca Linn Svahn, que lideró el festiva de su país que copó el podio con sus compatriotas Johanna Sundling, defensora del título de 2022 y actual campeona del mundo, y Maja Dahlqvist, ganando la plata y el bronce para completar el primer pleno de medallas de un país en una prueba de sprint olímpica.

PUEYO: "ESTOY SATISFECHO, VENDRÁN OTROS JUEGOS"

Jaume Pueyo, en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), analizó su competición, en la que se ha encontrado "muy bien". "He hecho una buena estrategia. Me he equivocado de traza en el último tramo, he cogido la más lenta y eso ha hecho que se me acabara el 'gas' antes y la recta de meta ha sido muy mala. Estoy contento porque he mejorado mi nivel en estilo Clásico", expresó.

"En líneas generales estoy satisfecho porque he hecho lo que he podido y por la clasificatoria. El trabajo se está haciendo bien, esto no acaba aquí, hay más Copas del Mundo, vendrán otros Juegos de aquí a cuatro años y espero hacerlo mejor que en estos", agregó.

Por su parte, Bernat Sellés celebró haber cumplido su objetivo para los Juegos, que era acabar en "el 'Top 30'". "Me gustaría haber luchado más en los cuartos, pero en la subida he llegado bastante cansado, los esquís no me agarraban y he llegado la parte final con un especialista que se llevó el Globo de Cristal en la modalidad de Sprint hace unos años un hecho que muestra la evolución llevada a cabo", comentó.

"Hay que destacar que el trabajo está hecho. Creo que hemos dado guerra. Saliendo con el dorsal 48 y acabando con el 29, es muy positivo. Yo venía soñando con este día y haberme colado en el 'Top 30' en mis primeros Juegos me produce una gran felicidad", añadió.

Finalmente, Marc Colell destacó que "ha sido un Sprint duro" en el que no ha logrado "el resultado que esperaba", pese a darlo "todo". "Estoy satisfecho por el esfuerzo que he realizado. He salido a un ritmo constante durante todo el trazado y en la parte final me ha faltado un poco de 'punch' para poder estar más adelante", concluyó.