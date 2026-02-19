AV. Ana Alonso gana el bronce en esquí de montaña en Milán-Cortina

19 February 2026, Italy, Bormio: (L-R) Cidan Yuzhen of Team China, Ana Alonso Rodriguez of Team Spain and Maria Costa Diez of Team Spain compete on the ascent during the women's sprint qualification in ski mountaineering at the Milano Cortina 2026 Winter - Michael Kappeler/dpa

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La andaluza Ana Alonso ha dado la primera medalla a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando, se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.