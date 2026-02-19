JJ.OO/Milán-Cortina.- AV. Oriol Cardona y Ana Alonso, oro y bronce en esquí de montaña en Milán-Cortina

Archivo - February 23, 2025, Bormio, Milan, Italy: the winning relay CARDONA COLL ORIOL (ESP) and ALONSO RODRIGUEZ Ana (ESP) during ISMF World Cup - Ski Mountaineering, Ski Mountaineering race in Bormio, Italy, February 23 2025 - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso han dado las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el oro y bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

La primera en estrenar el medallero ha sido Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando que había puesto en riesgo su presencia en el Stelvio, se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.

Posteriormente, ha sido el turno de Oriol Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que ha sabido gestionar la presión con una gran final que ha dominado tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.