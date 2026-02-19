Los Juegos en Italia impulsan un 60% las visitas y un 80% las compras, según Visa

Milano Cortina 2026 Winter OG, Opening Ceremony - The show. "Milano e Cortina Città e Montagna". - VISA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran en Italia durante este febrero, ha generado un aumento del 60% en visitantes internacionales en el norte del país, además de una subida del 80% en las compras en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de VisaNet analizados por Visa Consulting & Analytics (VCA).

Por mercados, Estados Unidos fue el principal país de origen en cuanto a visitas, seguido de China, Brasil, Canadá y Japón; mientras que, en Europa, los procedentes de Alemania representan la mayor proporción de visitantes, seguidos de Suiza, Francia y Reino Unido.

A su vez, el gasto de los titulares internacionales de tarjetas Visa superó el del año anterior, liderado nuevamente por Estados Unidos con un alza interanual del 125%, seguido de Canadá y Suiza. Además, los visitantes de Alemania, China y Estados Unidos encabezaron el ranking de mayor gasto medio, con 297, 267 y 255 euros, respectivamente.

Las compras también crecieron significativamente en Milán, ciudad cosede de estos JJ.OO. junto a Cortina d'Ampezzo, tanto por parte de titulares internacionales de tarjetas Visa, con un crecimiento del 45%, como de titulares italianos, con un incremento del 30%.

En zonas de montaña, la evolución de las compras está impulsado principalmente por titulares internacionales de tarjetas Visa, con aumentos de hasta el 95% interanual.

Las transacciones 'contactless', tanto de titulares nacionales como internacionales de tarjetas Visa, se anotaron una subida de casi un 40% interanual. Por último, las tres categorías de comercio que registraron el mayor aumento de compras durante el fin de semana de la ceremonia de apertura fueron moda y accesorios, con un incremento del 35%, así como restauración y movilidad y transporte.