JJ.OO/Milán-Cortina.- Una pareja checa de patinaje artístico usa música generada por IA en los Juegos de Invierno

09 February 2026, Italy, Milan: Czech's Katerina Mrazkova and Daniel Mrazek perform their routine during the Figure Skating Ice Dance - Rhythm Dance competition at the Milano Ice Skating Arena, as part of the 2026 Winter Olympic Games in Milan-Cortina. Ph - Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa

MADRID 11 Feb. (Portaltic/EP) -

La pareja formada por los checos Katerina Mrázková y Daniel Mrázek ha utilizado música generada por inteligencia artificial (IA) para su rutina de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se están celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

Durante su debut en los JJ.OO., los hermanos realizaron el pasado lunes su rutina al ritmo de una remezcla compuesta por 'Thunderstruck', de AC/DC, y una canción llamada 'One Two', generada por una IA "al estilo de Bon Jovi en los 90", tal y como lo confirman la International Skating Union (ISU) y la página oficial de los Juegos Olímpicos.

A pesar de que usar música generada con IA no infringe ninguna normativa, el hecho de incluirla por primera vez en unos Juegos Olímpicos ha abierto el debate sobre el uso de este tipo de música. "Deberían dejarme ser juez de patinaje artístico para poder quitar puntos por esto. "¡Lo siento! ¡Usasteis música generada por IA en un deporte que se basa en un 90% en el arte y la creatividad humana!", ha lamentado el periodista de 'Sports Illustrated' Mitch Goldich con un mensaje en la red social X.

ACUSACIONES DE PLAGIO

Más allá del debate ético por usar música generada por IA en una cita de esta magnitud, también ha saltado la polémica sobre la letra de la canción 'One Two', que utiliza varias estrofas de la canción 'You Get What You Give', de New Radicals, como ha recopilado el usuario g_nielsenart en TikTok. De hecho, el propio nombre de la canción usada por los patinadores usa las dos primeras palabras de la canción de New Radicals.

No es la primera vez que estos patinadores utilizan música generada por IA en sus rutinas, ya que el pasado noviembre la periodista Shana Bartels escribió sobre cómo la música escogida por Mrázková y Mrázek cogía frases de la canción 'Raise Your Hands', de Bon Jovi, con una voz similar a la del su cantante. En la ficha de la ISU aparece textualmente 'One Two by AI (of 90s style Bon Jovi)', dejando claro que "se ha tomado de referencia".