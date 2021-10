Miranda, sobre la candidatura olímpica de Madrid: "Ninguna declaración en medios supone ningún apoyo"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda (Cs), ha pedido "cabeza fría" para recorrer un camino "con serenidad, seriedad y honestidad" ante una potencial candidatura olímpica de la ciudad, subrayando que "ninguna declaración en medios supone ningún apoyo".

Miranda ha contestado así después de que el Grupo Mixto y Vox hayan preguntado en la comisión del ramo sobre si Madrid se postulará a los Juegos Olímpicos de 2036 y tras criticar "el sainete" entre la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

A finales de septiembre, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguraba en una entrevista en la 'Cadena Ser' que la ciudad aspiraría a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036, sin embargo, desde Alcaldía corregían minutos después sus palabras precisando que la capital no aspira "en estos momentos" a ello.

Villacís respondía que "sí, sí va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos" a la pregunta de "si Madrid va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos". Precisaba que sería para 2036. Por su parte, desde Alcaldía negaban "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036".

"POSICIONAR MADRID COMO CIUDAD QUE ALBERGA GRANDES EVENTOS"

"Lo primero que se está haciendo en posicionar a Madrid como ciudad que alberga grandes eventos deportivos", ha contestado Miranda. "Y les pido que la ilusión y el entusiasmo no nos desvíen del camino a recorrer con serenidad, seriedad y honestidad", ha trasladado a los grupos de la oposición.

Sofía Miranda ha subrayado que "ninguno equipo de Gobierno presenta una candidatura sino que es la institución", de la que todos los grupos forman parte, de modo que serían ellos los primeros en conocer si el Gobierno tuviera intención de presentar su propuesta a los Juegos.

"Ninguna declaración en medios supone ningún apoyo porque hay que trabajar en equipo y todos somos parte de un equipo porque no son los Juegos Olímpicos del Ayuntamiento sino de la ciudadanía de Madrid", ha alegado la titular de Deportes.

"ALLANAR EL CAMINO PARA UN FUTURO"

Lo que se lleva haciendo estos dos años de mandato es "trabajar en atraer grandes eventos y modernizar el deporte" para "allanar el camino para un futuro".

La concejala delegada ha destacado que la candidatura se tendría que presentar por el Ayuntamiento en colaboración con el resto de instituciones. "No es sólo la ciudad de Madrid porque vamos a necesitar el apoyo de otras ciudades y del Gobierno. El apoyo no es una declaración en medios, hay que tener la cabeza fría", ha insistido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba anoche que hará "todo" lo que esté en su "mano" para que la ciudad albergue unos Juegos Olímpicos, sean los de 2036 u otros, aunque ha señalaba que antes de presentar cualquier candidatura se asegurará de que haya "consenso social, político e institucional", sobre todo después de "tres candidaturas fallidas" que dejaron "un mal sabor de boca" a los madrileños.

"Madrid tiene que ser sede de unos Juegos Olímpicos. Antes de saber si de verdad estamos preparados o no hay que tener consenso social, político e institucional para remar en la misma dirección. Madrid merece ser sede de unos Juegos Olímpicos. Queremos tomar esa decisión y fomentar el deporte base. Estamos sentando las bases para que cuando tengamos que tomar la decisión lo hagamos con todas las garantías", explicó en una entrevista en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha puesto el foco en la importancia de unos Juegos no sólo durante quince días, en los que los ojos de todo el mundo están puestos en una ciudad, sino que son "el pretexto para la transformación", como ya lo hiciera "muy bien" Barcelona en 1992.

"La candidatura es el pretexto para hacer una ciudad mejor, que es lo que han intentado tres alcaldes, José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, presentando candidaturas que eran perfectas técnicamente", ha esgrimido quien fuera concejal de gobierno con dos de esos regidores.

En Vox tienen claro que el primer paso para una candidatura olímpica es "mejorar las instalaciones deportivas básicas" y analizar "si los clubes de barrio, los del deporte base, tienen las instalaciones que se merecen".

"LA PEOR MANERA DE EMPEZAR" ES CON DIFERENCIAS ALMEIDA-VILLACÍS

También tienen claro que "la peor manera de empezar una candidatura es con la escenificación que han hecho Almeida y Villacís, una diciendo que Madrid optará a unos Juegos y el alcalde desmintiendo a la vicealcaldesa".

Martínez Vidal ha subrayado que "no vale que sea algo que digan los partidos" sino seguir el mismo camino de las tres intentonas anteriores, cuando "los tres alcaldes, antes de decir nada, lo consensuaron con los grupos y lo acordó el Pleno". "Sería la manera de empezar", ha señalado.

Para la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, lo sucedido entre Almeida y Villacís no es más que "un sainete por pugnar sobre quién decía la última palabra". A Miranda le ha preguntado directamente por las palabras de la vicealcaldesa cuando afirmó que llevan trabajando dos años por el sueño olímpico.

El Grupo Mixto ha querido conocer cuántos recursos se han destinado hasta el momento a ese trabajo, qué contactos ha mantenido la concejalía de Deportes, con quién, si se han llevado a cabo al margen del alcalde y "si piensan presentar candidatura para 2036".

"Madrid no puede dejar de soñar en grande. No hay nadie a quien le guste el deporte que no quiera trabajar en una posible candidatura. No hay nada que me hiciera más ilusión personalmente pero soy muy sincera al decir que hasta llegar a ese punto hay mucho trabajo por hacer", ha contestado la titular de Deporte.

APOSTAR POR EL DEPORTE BASE PARA "RECUPERAR EL SUEÑO OLÍMPICO"

El plan de gobierno pasa por "recuperar el sueño olímpico". "Pero eso no quiere decir que el verano que viene lo tengamos. Recuperar el sueño olímpico ha sido poner al día las subvenciones al deporte base; recuperar el sueño olímpico es dar apoyo a los clubes de base; recuperar el sueño olímpico es dar nuevo uso a instalaciones básicas sin él; recuperar el sueño olímpico significa posicionar Madrid como el gran referente para albergar grandes eventos internacionales", ha enumerado la concejala de Cs.

En este punto, Sofía Miranda ha destacado desde la celebración en Madrid de la copa del rey de balonmano, hasta el preolímpico de voley que los All Blacks de rugby estarán en mayo en la ciudad o el meeting internacional de atletismo indoor.