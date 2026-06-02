JJ.PP.- Aldi asesora nutricionalmente a más de 100 paralímpicos en colaboración con el CPE

Aldi ha asesorado nutricionalmente a más de 100 paralímpicos en colaboración con el CPE. - ALDI

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Aldi, que integra el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), contribuye a la preparación integral de los atletas a través de un servicio de nutrición y dietética especializado en deporte de alto rendimiento dirigido a más de 100 deportistas con discapacidad en colaboración con el Comité Paralímpico Español (CPE).

Desde el inicio del acuerdo en 2020, más de un centenar de deportistas paralímpicos españoles ya se han beneficiado de este acompañamiento nutricional.

El nuevo Plan Estratégico 2025-32 del CPE supone una hoja de ruta que marcará las principales líneas de actuación del deporte paralímpico español durante los próximos años y hasta la cita paralímpica de Brisbane 2032.

El plan establece cinco grandes pilares para los próximos años: alcanzar la excelencia deportiva, fomentar la inclusión social a través del deporte, potenciar la visibilidad del deporte paralímpico, garantizar la sostenibilidad del modelo e impulsar la colaboración entre federaciones, clubes y entidades patrocinadoras.

En este contexto, la nutrición y los hábitos de vida saludables se consolidan como elementos clave dentro del ecosistema de apoyo al rendimiento deportivo y al bienestar integral de los atletas paralímpicos.

"El plan identifica la oportunidad y la responsabilidad de garantizar el deporte entre las personas con discapacidad, apoyar al deporte paralímpico español e impulsar el cambio de percepción social ante la discapacidad. Desde Aldi estamos firmemente comprometidos con este objetivo y desde nuestra colaboración con el Comité Paralímpico Español tratamos de aportar nuestro granito de arena para apoyar a los deportistas paralímpicos de nuestro país, con un servicio de nutrición y dietética que les ayude a mejorar su rendimiento deportivo y a vivir mejor, pero sobre todo para asegurar entre todos una sociedad más inclusiva", explicó Silvia Segarra, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aldi.

Por su parte, Susana Gaytán, directora adjunta del CPE, destacó que el respaldo de las empresas patrocinadoras resulta fundamental para seguir fortaleciendo un modelo paralímpico referente a nivel internacional.

"Gracias a esta colaboración, el deporte paralímpico español puede seguir avanzando junto a deportistas, técnicos, federaciones y entidades que contribuyen a construir un proyecto sólido, sostenible y con impacto positivo en la sociedad", comentó Gaytán.