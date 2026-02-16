AMP. Audrey Pascual será la abanderada en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Audrey Pascual posa con la bandera tras ser nombrada abanderada de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo de 2026 - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La esquiadora española Audrey Pascual será la abanderada del Equipo Paralímpico Español en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos de Invierno que se disputarán en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) del 6 al 15 de marzo.

El nombre de la madrileña, de 21 años, fue confirmado este lunes durante la presentación en la Embajada de Italia en Madrid de los cinco deportistas que formarán la delegación en la cita italiana, donde todos ellos debutarán en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, aunque Higinio Rivero ya ha competido en dos de Verano.

Pascual es seguramente la opción más probable para el medallero del Equipo Paralímpico Español después de llevar ya varios años brillando en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, en la categoría de deportistas sentadas. De hecho, en esta campaña recién concluida, ha sumado más de una decena de medallas, logrando subir al podio en cada una de las cinco disciplinas (eslalon, descenso, gigante, supergigante y combinada), conquistando el Globo de Cristal de gigante y finalizando segunda, a escasos 20 puntos, en la general del circuito.

"Ser abanderada me hace mucha ilusión. La verdad es que me hace mucha ilusión estar en unos Juegos Paralímpicos, es el sueño de cualquier deportista y por lo vamos a hacer todos realidad", celebró Pascual tras recibir la bandera que portará en el Verona Arena el 6 de marzo de Mario, un niño de 9 años que forma parte del programa 'Relevo Paralímpico'.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, la madrileña reiteró su "mucha ilusión" por ser abandera. "Ir a unos Juegos creo que es el sueño de todo deportista y encima abanderada creo que no puede ser el mejor estreno", apuntó.

Sobre sus opciones al medallero, sabe que las hay porque lleva "muchas medallas en Copa del Mundo", pero dejó claro que va a hacer su "papel, que es sacar una buena carrera, un buen esquí, y salir satisfecha de ahí".

Para Pascual, pese a su experiencia en la Copa del Mundo, estos Juegos significan una experiencia "totalmente nueva". "Voy a ir como un flan, creo que como cualquier deportista que va a ir a su carrera, pero también muy segura del nivel que tengo, de que estoy entre las mejores y que me merezco estar ahí, entonces voy a por todas", aseguró.

"Prefiero no agarrarme a ningún resultado, que al final eso es un objetivo que puede variar mucho y no solo depende de mí. Voy a ir a sacar mi mejor esquí, que al final es lo que llevo haciendo, y si todo va bien, los resultados llegarán", añadió al respecto Pascual, para la que estas semanas previas se le están haciendo "muy largas". "Tengo ya muchas ganas de llegar, de llegar a la Villa, de ver la nieve. Viendo los Juegos Olímpicos también desde casa es algo que como que motiva también más a que llegue el momento de estar ahí", sentenció.