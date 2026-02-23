Bruselas no pide boicot de los Juegos Paralímpicos tras optar el comisario de Deportes por no ir a inauguración

Archivo - El comisario de la UE de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, interviene durante la primera jornada de la conferencia Mondiacult, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), a 29 de septie - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aclarado que no ha llamado al boicot a los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026, después de que el comisario europeo de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, anunciara que no acudirá a la Ceremonia de Inauguración por la presencia de deportistas rusos y bielorrusos e hiciera un llamamiento a otros miembros del Colegio de Comisarios a que se unieran a su protesta.

El pasado miércoles, Micallef cargó contra el Comité Paralímpico Internacional (CPI) asegurando que era "inaceptable" permitir que atletas de Rusia y Bielorrusia participen en los juegos bajo sus banderas mientras continúa la agresión rusa contra Ucrania, y anunció que no iría a la ceremonia de apertura, prevista para el próximo mes de marzo.

"Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar la restitución de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto. Por esta razón, no asistiré a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno", indicó en una carta, instado a sus homólogos a que tampoco acudan.

Ya este lunes, la portavoz de la Comisión Europea Anna-Kaisa Itkonen, ha matizado que la decisión del comisario de no asistir a la ceremonia "es un gesto simbólico" para "mostrar su preocupación por la decisión adoptada" por el CPI y que en ningún caso están llamando a un boicot de los Juegos Paralímpicos.

"De hecho, al contrario, esperamos que la gente los vea", ha proseguido en su explicación, detallando que por el momento ningún otro comisario ha anunciado su participación en la ceremonia y que, si en algún momento cambiara, harían públicas sus agendas.

La protesta del comisario tuvo lugar después de que el CPI decidiera permitir a un total de 10 deportistas rusos y bielorrusos competir bajo las banderas de sus países en los Juegos Paralímpicos, posteriormente a que el organismo decidiera el pasado mes de septiembre levantar las suspensiones de los atletas provenientes de esos dos países.

Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de las competiciones internacionales después de que Moscú invadiese Ucrania en 2022, con Minsk como un aliado cercano del Kremlin. En 2023, se introdujo una prohibición parcial, que permitía a los deportistas de estas naciones competir como neutrales y sin ningún símbolo nacional, como está sucediendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.