La esquiadora Audrey Pascual recibirá el Premio al Mérito Deportivo de San Sebastián de los Reyes

Audrey Pascual con su medalla de oro en supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - MIKAEL HELSING/CPE

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual, que conquistó cuatro medallas en los pasados Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, recibirá el Premio al Mérito Deportivo de su ciudad, San Sebastián de los Reyes, como mejor deportista femenina del año, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La entrega del reconocimiento será el 9 de abril. "Pascual se impuso en la categoría general a numerosas deportistas de élite por los méritos cosechados en 2025, antes incluso de viajar a los Juegos Paralímpicos", ha explicado el Consistorio.

Antes de la entrega del galardón será recibida oficialmente por la alcaldesa, Lucía Fernández, como homenaje a las históricas cuatro medallas -dos oros, una plata y un bronce- cosechadas en los Juegos Paralímpicos.