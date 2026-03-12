AMP. Audrey Pascual se cae en el gigante y se queda sin su cuarta medalla en Milán-Cortina

Audrey Pascual durante la manga de supergigante de la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual no pudo optar a su cuarta medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras caerse durante la disputa de la primera manga del gigante de la categoría de deportistas que compiten sentadas de este viernes.

La madrileña, de 21 años, era una de las favoritas para el oro para esta prueba y seguir así aumentando su palmarés, ya con tres metales tras los dorados en el supergigante y la combinada, y la plata en el descenso, pero el sueño se vino abajo en el tramo final de una bajada que hasta ese momento estaba siendo de mucho nivel.

Pascual, la segunda de las participantes en salir en este primer descenso, aspiraba a seguir sumando éxitos a los pies de los Dolomitas aprovechando que el gigante es una disciplina que se le había dado muy bien en esta temporada y en la que había ganado el Globo de Cristal correspondiente, con dos victorias y tres segundos puestos.

Sin embargo, la madrileña, que estaba marcando tiempos parciales muy buenos, perdió un tanto el control en el tramo final de la bajada. Primero tocó demasiado una puerta y poco después, en un cambio de dirección, perdió el control de su monoesquí después de que este se desestabilizase en su parte trasera y provocase su caída.

La doble campeona paralímpica tuvo que ser trasladada a un hospital para hacerle pruebas, aunque fue más una cuestión de protocolo por haberse golpeado la cabeza y el cuello que porque existiese inicialmente alguna lesión de importancia, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).

La medalla de oro, la segunda tras la lograda en descenso, fue en esta ocasión para su gran rival, la alemana Anna-Lena Fortster, por delante de la japonesa Momoka Murakoa y la china Sitong Liu, mientras que la otra representante española en esta categoría, Iraide Rodríguez, de 17 años y la más joven del equipo, logró acabar su debut en unos Juegos Paralímpicos en la undécima posición.

Audrey Pascual cerrará su participación en Milán-Cortina este sábado en el eslalon donde la triple medallista intentará resarcirse en una disciplina que le está costando esta temporada, como ella mismo ha reconocido, pero en la que es la actual subcampeona mundial. También participará Iraide Rodríguez.

MARTÍN-GRANIZO SE QUEDA CERCA DEL SUEÑO DEL DIPLOMA

Tampoco tuvo suerte este jueves la joven María Martín-Granizo, que peleó por conseguir el diploma paralímpico en la categoría de deportistas que compiten de pie y a la que una salida de pista también le privó de haber tenido esa alegría en su debut en unos Juegos.

La leonesa, de 19 años, se había posicionado bien dentro del 'Top 10' de una modalidad en la que esta campaña había finalizado octava en la Copa del Mundo y en la que en la última prueba previa a este evento había logrado una valiosa medalla de bronce.

Martín-Granizo superó los nervios del debut y de la larga espera para hacerlo en una de las categorías de más nivel del esquí para personas con discapacidad y firmó un gran crono de 1:16.24 en su primera bajada, quedándose a escasas 29 centésimas de la octava plaza de la neerlandesa Claire Petit.

La española tenía que bajar antes en la segunda manga y salió decidida a darlo todo, realizando una gran bajada hasta la parte final en la que perdió el control y se salió de la pista para ver finiquitadas unas opciones. Fue una lástima para la leonesa porque después a Petit no se le abrió bien uno de sus bastones y tampoco pudo acabar un gigante que coronó a la sueca Ebba Aarsjoe por delante de la rusa Varvara Voronchikhina y la francesa Aurelie Richard. El sábado también buscará revancha en el eslalon.

La participación española en el gigante se completó con Alejandra Requesens que, con Victoria Ibáñez como guía, compitió en la clase para deportistas con discapacidad visual, la primera española en hacerlo desde Vancouver 2010 con Anna Cohí.

Requesens, de 23 años y también debutante en unos Juegos Paralímpicos, logró superar todos los nervios y acabar su primera prueba. En la primera manga marcó el decimotercer mejor crono y en la segunda el undécimo para acabar en esa posición con un total de 3:21.72 y probar la pista antes de hacerlo en eslalon, que es la disciplina en la que mejor se manejan ambas.