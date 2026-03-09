JJ.PP/Milán-Cortina.- Ayuso felicita a Audrey Pascual tras ganar el oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la esquiadora madrileña Audrey Pascual - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado a la esquiadora madrileña Audrey Pascual tras ganar este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Enhorabuena a Audrey Pascual por su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de invierno. ¡Y las que te quedan! Estamos contigo", ha expresado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales.

Lo ha señalado así después de que Pascual haya obtenido segundo metal en esta cita para ella y para España tras su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual.